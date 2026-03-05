تشكيل المقاولون العرب - التونسي باهية يقود الهجوم ضد الأهلي

يبدأ التونسي أحمد باهية في هجوم المقاولون العرب أمام الأهلي في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على ذئاب الجبل في استاد المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساءً.

وأجرى سامي قمصان عدة تغييرا على تشكيل فريقه إذ يبدأ نادر هشام بدلا من جوزيف أوشايا الغائب عن اللقاء وحسين فيصل بدلا من عمر الوحش في الوسط.

وجاء تشكيل المقاولون العرب

حارس مرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: نادر هشام - محمد حامد – إسلام عبد اللاه – حسن شاكوش

الوسط: مصطفى جمال –– حسين فيصل - محمد عادل

الهجوم: جواكيم أوجيرا – أحمد باهية – أحمد نادر حواش

وعلى مقاعد البدلاء: محمود الحضري - محمد سالم – شكري نجيب – عمر الوحش – محمد هاني – إبراهيم القاضي – أحمد مجدي "كهربا" – محمد عبد الناصر – حازم العسكري

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 18 مباراة.