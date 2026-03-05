تشكيل بيراميدز - حامد حمدان ظهير أمام حرس الحدود.. وماييلي على مقاعد البدلاء

يبدأ حامد حمدان أساسيا في مركز الظهير الأيسر لتشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود في الجولة 21 من الدوري المصري.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيلعب على ملعب حرس الحدود.

ويجلس فيستون ماييلي على مقاعد البدلاء ويبدأ مروان حمدي أساسيا في هجوم السماوي، ويغيب مصطفى فتحي عن المباراة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد سامي - حامد حمدان

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر

الهجوم: محمود زلاكة - مروان حمدي - مصطفى زيكو

وعلى مقاعد البدلاء: محمود جاد - أحمد توفيق - محمد حمدي إبراهيم - يوسف إبراهيم "أوباما" - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري - عودة فاخوري - دودو الجباس - فيستون ماييلي

ويمتلك بيراميدز 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري المصري، ولكلاهما مباراة مؤجلة.

ويحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة من 19 مباراة.