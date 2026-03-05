تشكيل الأهلي – كريم فؤاد أساسي أمام المقاولون.. وعودة تريزيجيه وزيزو

الخميس، 05 مارس 2026 - 20:32

كتب : FilGoal

الأهلي

دفع يس توروب المدير الفني للأهلي بـ كريم فؤاد في تشكيل فريقه الأساسي أمام المقاولون العرب في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون في الجولة 21 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد المقاولون.

واستغل كريم فؤاد إراحة محمد هاني للظهور في التشكيل الأساسي.

وشهد تشكيل الأهلي الأساسي عودة كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" بعد التعافي من الإصابة، والمشاركة كبدلاء أمام زد.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد – ياسر إبراهيم – هادي رياض – يوسف بلعمري

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

الهجوم: زيزو – مروان عثمان – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي – أحمد عيد - أحمد رمضان – محمد شريف – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – طاهر محمد طاهر – محمد علي بن رمضان - أحمد نبيل "كوكا"

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، ويأتي المقاولون في المركز 16 برصيد 18 نقطة.

الأهلي المقاولون العرب
