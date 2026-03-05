تقرير: كييزا سلاح منتخب إيطاليا في التوقف الدولي المقبل

الخميس، 05 مارس 2026 - 20:25

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - إيطاليا

كشفت جريدة توتو سبورت موقف فيدريكو كييزا لاعب ليفربول من الانضمام لمعسكر منتخب إيطاليا خلال شهر مارس للملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وأوضح التقرير أن جينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا سيقوم باستدعاء كييزا لقائمة منتخب إيطاليا للتوقف الدولي المقبل.

ويثق المدرب الإيطالي في قدرات كييزا رغم الدقائق البسيطة التي يحصل عليها مع ليفربول الموسم الحالي.

ولم ينضم كييزا لمنتخب إيطاليا مع جاتوزو الذي تولى المهمة في صيف 2025.

كما لم يلعب بقميص الأتزوري منذ مارس 2023.

ويستعد المنتخب الإيطالي لخوض الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث يلاقي منتخب إيطاليا أيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم.

واحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الثامنة وجاء خلف النرويج المتصدرة ليذهب إلى الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.

وانضم كييزا لـ ليفربول صيف 2023 قادما من يوفنتوس وخاض اللاعب مع ليفربول الموسم الحالي 29 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

