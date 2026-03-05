مدرب نيوم: حجازي سيغيب أمام النصر بسبب الإصابة

أكد كريستوف جالتييه مدرب نيوم غياب مدافعه المصري أحمد حجازي عن لقاء النصر المنتظر في الدوري السعودي.

ويحل نيوم ضيفا على النصر ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي يوم السبت.

وقال جالتييه في مؤتمر صحفي: "سنفتقد لأحمد حجازي أمام النصر بسبب إصابة عضلية، وخليفة الدوسري أيضا لن يشارك بسبب طرده في المباراة الماضية وأتمنى منه الحذر بشكل أكبر من تلقي البطاقات هو وزملائه، ولدينا نقص في الجانب الدفاعي".

وأضاف "سيكون عون السلولي بديل حجازي ومحمد البريك بديل خليفة، وأتمنى التركيز والتمسك بالفرصة وأعلم الصعوبات التي مر بها السلولي في مباراة الخلود الماضية بسبب عدم مشاركته الدائمة".

وتابع "سنلعب بنفس الطريقة سواء غاب كريستيانو رونالدو أم لا، وهو من أحد أفضل لاعبي العالم".

ومن المرجح أن يغيب رونالدو عن اللقاء بسبب الإصابة.

وأكمل "من الممكن أن يشارك ساديو ماني أو جواو فيليكس في مركز رأس الحربة، نعلم أن النصر سيلعب بطريقة هجومية".

وأتم المدرب الفرنسي "لا توجد ضغوظ على لاعبي نيوم، أود أن يقدموا كل ما لديهم".

ويحتل نيوم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة.

فيما يتصدر النصر جدول المسابقة برصيد 61 نقطة.