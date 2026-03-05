لاعب اتحاد جدة خارج حسابات كونسيساو في الدربي

استبعد البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة لاعبه عوض الناشري من حساباته أمام أهلي جدة في دربي المدينة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم الفريقان يوم الجمعة ضمن الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الناشري يواصل برنامجه التأهيلي بعد تعرضه إلى إصابة خلال مواجهة الحزم 24 فبراير.

وهي الإصابة التي غاب على إثرها عن مباراة الخليج بعدها بثلاثة أيام.

ويجري اتحاد جدة مساء الخميس على ملعبه تدريبه الأخير الذي يحدد من خلاله كونسيساو قائمته في الدربي وسط جاهزية جميع لاعبيه الأجانب المتاحين محليًا.

ويمتلك اتحاد جدة 12 لاعبًا أجنبيًا بإمكانهم المشاركة محليًا.

فيما يقتصر دور المدافع الكاميروني ستيفان كيلر على المسابقات الآسيوية.