لاعب اتحاد جدة خارج حسابات كونسيساو في الدربي
الخميس، 05 مارس 2026 - 18:58
كتب : FilGoal
استبعد البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة لاعبه عوض الناشري من حساباته أمام أهلي جدة في دربي المدينة، حسب جريدة الرياضية السعودية.
ويصطدم الفريقان يوم الجمعة ضمن الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.
وأوضح التقرير أن الناشري يواصل برنامجه التأهيلي بعد تعرضه إلى إصابة خلال مواجهة الحزم 24 فبراير.
وهي الإصابة التي غاب على إثرها عن مباراة الخليج بعدها بثلاثة أيام.
ويجري اتحاد جدة مساء الخميس على ملعبه تدريبه الأخير الذي يحدد من خلاله كونسيساو قائمته في الدربي وسط جاهزية جميع لاعبيه الأجانب المتاحين محليًا.
ويمتلك اتحاد جدة 12 لاعبًا أجنبيًا بإمكانهم المشاركة محليًا.
فيما يقتصر دور المدافع الكاميروني ستيفان كيلر على المسابقات الآسيوية.
نرشح لكم
مدرب نيوم: حجازي سيغيب أمام النصر بسبب الإصابة إيقاف رئيس ضمك بسبب إساءات لفظية تأجيل مباراة في الدوري السعودي بسبب إلغاء رحلة طيران الدوري السعودي - إنزاجي يحسم مصير بنزيمة أمام النجمة بنزيمة يعود لتدريبات الهلال استعدادا لمواجهة النجمة أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية الرياضية: مدافع أهلي جدة يغيب عن الدربي تقرير: أمين عمر يدير لقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي