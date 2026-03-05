تحسبا لرحيل صلاح.. سكاي: ليفربول بدأ التحرك من أجل ضم ديوماندي

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ليفربول بدأ التحرك من أجل ضم يان ديوماندي جناح لايبزيج.

وأوضح التقرير أن اهتمام ليفربول في سوق الانتقالات تحول إلى يان ديوماندي البالغ من العمر 19 عامًا.

وأفاد التقرير أن بعض المحادثات جرت بالفعل.

إذ يسعى نادي ليفربول لاستكشاف السوق من أجل ضم جناح مميز في الصيف الماضي، مع احتمال رحيل محمد صلاح وفيديريكو كييزا عن النادي.

يطلب نادي لايبزيج مبلغ يصل إلى 100 مليون يورو مقابل النخلي عن الشاب الإيفواري، حسب التقرير.

وأثار يان ديوماندي جدلا واسعا حول مستقبله خاصة بعد تصريحاته القديمة عن حلمه باللعب في أنفيلد.

وفسرت التصريحات حينها على أنها إعلان صريح لرغبته في الانتقال إلى ليفربول واعتباره نادي أحلامه، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله.

وقال اللاعب في تصريحات سابقة: "أريد أن ألعب في أنفيلد، إنه حلم والدي".

وفسر ديوماندي تصريحاته وتحدث لصحيفة بيلد حيث قال: "الناس صوروا الأمر وكأن ليفربول نادي أحلامي، لكن في المقام الأول، هو النادي المفضل لوالدي".

وواصل "كان والدي دائما يتحدث ببهجة عن ستيفين جيرارد، كنت صغيرا جدا لأراه يلعب، لم يكن لدينا حتى تلفاز في المنزل لفترة طويلة، لدي احترام كبير لليفربول، لكن نادي أحلامي حاليا هو لايبزيج".

وربطت وسائل الإعلام الإنجليزية اللاعب بفريق ليفربول وأن الفريق يستعد للتعاقد معه من لايبزيج الصيف المقبل.

وينتهي عقد ديوماندي مع لايبزيج صيف 2030 المقبل.

وخاض اللاعب مع الفريق الموسم الحالي 26 مباراة تمكن فيها من تسجيل 10 أهداف وصناعة 7 أهداف.