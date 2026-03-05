محمود وفا حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة طاقم حكام مباريات يوم الجمعة.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

ويدير المباراة محمود وفا حكما للساحة ويعاونه محمد عاطف الزناري ومحمود دين، فيما يتواجد محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد توفيق السيد، ويعاونه محمود حسين.

ويختتم الاتحاد مشوار الدور الأول بمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة.

وكان الاتحاد قد فاز في 4 من آخر 5 مواجهات خاضهم بالدوري.

أما الزمالك فينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة.

ونجح الزمالك في تحقيق 7 انتصارات متتالية.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة الدور الثاني بين مجموعتي المنافسة على اللقب والمنافسة على الهبوط في منتصف مارس.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها 6 مباريات لكل منهم في الدور الثاني.