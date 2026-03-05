إيقاف رئيس ضمك بسبب إساءات لفظية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم d,l الخميس، قرارًا بإيقاف خالد الشهراني رئيس نادي ضمك.

وذلك لمباراتين في جميع المباريات الرسمية ضمن مسابقات الفريق الأول.

وذكرت اللجنة في بيان لها أن خالد الشهراني رئيس ضمك قام بالإساءة تجاه مسؤولي مباراة فريقه أمام أهلي جدة التي لعبت 23 فبراير الماضي، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة.

وثبت مخالفته للمادة 49-2-1 من لائحة الانضباط والأخلاق ليعاقب بالإيقاف لمباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20,000 عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضح البيان أن هذا القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144 من اللائحة.

كما عاقبت لجنة الانضباط، اليوناني دميتريوس كوربيليس، لاعب الخليج، بإضافة مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة بعد ثبوت مخالفته للمادة 48-1-1 من لائحة الانضباط بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب فريق نيوم 21 فبراير الماضي.

وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144 من اللائحة.