إيقاف رئيس ضمك بسبب إساءات لفظية

الخميس، 05 مارس 2026 - 17:07

كتب : FilGoal

مباراة ضمك أمام الأهلي السعودي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم d,l الخميس، قرارًا بإيقاف خالد الشهراني رئيس نادي ضمك.

وذلك لمباراتين في جميع المباريات الرسمية ضمن مسابقات الفريق الأول.

وذكرت اللجنة في بيان لها أن خالد الشهراني رئيس ضمك قام بالإساءة تجاه مسؤولي مباراة فريقه أمام أهلي جدة التي لعبت 23 فبراير الماضي، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة: لم نتفاوض على نقل ودية مصر والسعودية من قطر حتى هذه اللحظة تأجيل مباراة في الدوري السعودي بسبب إلغاء رحلة طيران الأكبر في إيران.. الهجوم الأمريكي يدمر استاد آزادي الدوري السعودي - إنزاجي يحسم مصير بنزيمة أمام النجمة

وثبت مخالفته للمادة 49-2-1 من لائحة الانضباط والأخلاق ليعاقب بالإيقاف لمباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20,000 عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضح البيان أن هذا القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144 من اللائحة.

كما عاقبت لجنة الانضباط، اليوناني دميتريوس كوربيليس، لاعب الخليج، بإضافة مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة بعد ثبوت مخالفته للمادة 48-1-1 من لائحة الانضباط بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب فريق نيوم 21 فبراير الماضي.

وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144 من اللائحة.

الدوري السعودي ضمك
نرشح لكم
لاعب اتحاد جدة خارج حسابات كونسيساو في الدربي تأجيل مباراة في الدوري السعودي بسبب إلغاء رحلة طيران الدوري السعودي - إنزاجي يحسم مصير بنزيمة أمام النجمة بنزيمة يعود لتدريبات الهلال استعدادا لمواجهة النجمة أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية الرياضية: مدافع أهلي جدة يغيب عن الدربي تقرير: أمين عمر يدير لقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي فرص مهاجم اتحاد جدة تتضاءل في الظهور بالدربي
أخر الأخبار
لاعب اتحاد جدة خارج حسابات كونسيساو في الدربي 33 دقيقة | سعودي في الجول
تحسبا لرحيل صلاح.. سكاي: ليفربول بدأ التحرك من أجل ضم ديوماندي 37 دقيقة | ميركاتو
شقيق سامي خضيرة يمثل تونس دوليا 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمود وفا حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
ماركا: مبابي يبذل كل ما في وسعه من أجل اللحاق بمواجهة سيتي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إيقاف رئيس ضمك بسبب إساءات لفظية 2 ساعة | سعودي في الجول
فوت ميركاتو: الركراكي يتجه لتدريب فريق أوروبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
اتحاد الكرة: لم نتفاوض على نقل ودية مصر والسعودية من قطر حتى هذه اللحظة 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 2 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524623/إيقاف-رئيس-ضمك-بسبب-إساءات-لفظية