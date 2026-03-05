اتحاد الكرة: لم نتفاوض على نقل ودية مصر والسعودية من قطر حتى هذه اللحظة

الخميس، 05 مارس 2026 - 16:50

كتب : FilGoal

صلاح - مصر - السعودية -

كشف مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم مصير المباراة الودية بين مصر والسعودية المقررة في قطر هذا الشهر، في ظل التطورات الإقليمية الحالية.

ولا زال مصير مباراتي منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا مجهولا في ظل توقف النشاط الرياضي في قطر حيث ستقام المواجهتين، وذلك بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وقال عزام في تصريحات لجريدة عكاظ: "قطر لم تتقدم بأي اعتذار حتى الآن عن استضافة لقاء مصر والسعودية، وبالتالي المباراة ستقام في موعدها في قطر، إلا إذا صدر إخطار رسمي جديد من الجانب القطري وسيتم الإعلان عنه حينها".

أخبار متعلقة:
أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة مصر السعودية الودية قد تقام في القاهرة الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر طرح تذاكر مباراتي مصر ضد إسبانيا والسعودية.. تبدأ من 5250 جنيها

وأضاف "لم تُجر أي مفاوضات حتى هذه اللحظة لنقل المباراة الودية إلى مصر أو السعودية".

يوم الأربعاء، شدد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة المصري على طرح كل الحلول من أجل خوض المباراة الودية بين منتخبي مصر والسعودية في توقف مارس الجاري.

وقال عضو اتحاد الكرة لصحيفة "الرياضية" السعودية: "كل الحلول المتعلقة بلعب المواجهة الودية بين مصر والسعودية مطروحة، والرغبة كبيرة بإذن الله للعبها أي كانت الظروف، حتى لو تغير مكانها".

وسبق أن صرّح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "لم يتم إخطارنا بشكل رسمي حتى الآن بإلغاء معسكر منتخب مصر في قطر خلال شهر مارس الجاري، والذي يشمل مواجهتي السعودية وإسبانيا وديا".

وشدد "الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر جاهز لأي ظرف في المرحلة المقبل استعدادا لكأس العالم 2026".

وذكرت جريدة الرياضية السعودية سابقا أن المنتخب السعودي قد يواجه نظيره المصري وديا في القاهرة بدلا من قطر يوم 26 مارس الجاري في حالة استمرار الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويخوض الأخضر في الدوحة مباراتين وديتين أمام نظيريه المصري في 26 مارس والصربي في 30 من الشهر ذاته.

ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس.

وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

وتتصدر مباراة كأس الفيناليسما 2026 برنامج المهرجان، حيث تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 مارس.

ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا، بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد مصر والأرجنتين، ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتيه ضد إسبانيا وقطر. ويلعب منتخب السعودية ضد مصر وصربيا.

مصر السعودية مصطفى عزام
نرشح لكم
تقرير: فيفا يرفض اقتراح زيادة عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بمنافسات كأس العالم أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية بمشاركة الزمالك والمصري.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا.. حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين ترامب: انسحاب إيران من كأس العالم لا يهمني.. إنها على وشك الإنهيار مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة مصر السعودية الودية قد تقام في القاهرة كريم أحمد: أحاول أن أتبع محمد صلاح.. وهذا هو الفارق بين الكرة المصرية والإنجليزية الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر
أخر الأخبار
محمود وفا حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 24 ثاتيه | الدوري المصري
ماركا: مبابي يبذل كل ما في وسعه من أجل اللحاق بمواجهة سيتي 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيقاف رئيس ضمك بسبب إساءات لفظية 45 دقيقة | سعودي في الجول
فوت ميركاتو: الركراكي يتجه لتدريب فريق أوروبي 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
اتحاد الكرة: لم نتفاوض على نقل ودية مصر والسعودية من قطر حتى هذه اللحظة ساعة | منتخب مصر
كرة نسائية - بمشاركة مصر.. كاف يعلن الموعد الجديد لبطولة أمم إفريقيا للسيدات ساعة | رياضة نسائية
تأجيل مباراة في الدوري السعودي بسبب إلغاء رحلة طيران ساعة | سعودي في الجول
القسم الثاني - احتساب نادي سمنود مهزوما في 5 مباريات ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 2 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524621/اتحاد-الكرة-لم-نتفاوض-على-نقل-ودية-مصر-والسعودية-من-قطر-حتى-هذه-اللحظة