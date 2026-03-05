اتحاد الكرة: لم نتفاوض على نقل ودية مصر والسعودية من قطر حتى هذه اللحظة

كشف مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم مصير المباراة الودية بين مصر والسعودية المقررة في قطر هذا الشهر، في ظل التطورات الإقليمية الحالية.

ولا زال مصير مباراتي منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا مجهولا في ظل توقف النشاط الرياضي في قطر حيث ستقام المواجهتين، وذلك بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وقال عزام في تصريحات لجريدة عكاظ: "قطر لم تتقدم بأي اعتذار حتى الآن عن استضافة لقاء مصر والسعودية، وبالتالي المباراة ستقام في موعدها في قطر، إلا إذا صدر إخطار رسمي جديد من الجانب القطري وسيتم الإعلان عنه حينها".

وأضاف "لم تُجر أي مفاوضات حتى هذه اللحظة لنقل المباراة الودية إلى مصر أو السعودية".

يوم الأربعاء، شدد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة المصري على طرح كل الحلول من أجل خوض المباراة الودية بين منتخبي مصر والسعودية في توقف مارس الجاري.

وقال عضو اتحاد الكرة لصحيفة "الرياضية" السعودية: "كل الحلول المتعلقة بلعب المواجهة الودية بين مصر والسعودية مطروحة، والرغبة كبيرة بإذن الله للعبها أي كانت الظروف، حتى لو تغير مكانها".

وسبق أن صرّح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "لم يتم إخطارنا بشكل رسمي حتى الآن بإلغاء معسكر منتخب مصر في قطر خلال شهر مارس الجاري، والذي يشمل مواجهتي السعودية وإسبانيا وديا".

وشدد "الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر جاهز لأي ظرف في المرحلة المقبل استعدادا لكأس العالم 2026".

وذكرت جريدة الرياضية السعودية سابقا أن المنتخب السعودي قد يواجه نظيره المصري وديا في القاهرة بدلا من قطر يوم 26 مارس الجاري في حالة استمرار الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويخوض الأخضر في الدوحة مباراتين وديتين أمام نظيريه المصري في 26 مارس والصربي في 30 من الشهر ذاته.

ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس.

وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

وتتصدر مباراة كأس الفيناليسما 2026 برنامج المهرجان، حيث تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 مارس.

ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا، بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد مصر والأرجنتين، ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتيه ضد إسبانيا وقطر. ويلعب منتخب السعودية ضد مصر وصربيا.