كرة نسائية - بمشاركة مصر.. كاف يعلن الموعد الجديد لبطولة أمم إفريقيا للسيدات

الخميس، 05 مارس 2026 - 16:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديل موعد إقامة كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب.

وستقام البطولة في الفترة من 25 يوليو إلى 16 أغسطس 2026.

وذلك بعدما تم تأجيلها، إذ كانت ستنطلق في الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل 2026.

ويشارك منتخب مصر للسيدات في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

قبل أيام، قال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تم تأجيل أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي كان محددا لها في مارس المقبل لآجل غير مسمى".

وأوضح السبب قائلا: "وذلك بعد اعتذار المغرب عن عدم استضافة البطولة".

فيما كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية من قبل تقدم الاتحاد المغربي بطلب رسمي من أجل تأجيل أمم إفريقيا للسيدات.

وأوضح التقرير أن طلب التأجيل نظرا لكثرة الالتزامات بداية بضرورة إنهاء الدوري المغربي يوم 15 مايو.

كما يسعى الاتحاد المغربي للتركيز مع منتخب الرجال ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب سيدات مصر رفقة نيجيريا البطل التاريخي للمسابقة بالإضافة لكل من زامبيا ومالاوي.

ولأول مرة يشارك 16 منتخبا في البطولة ويتواجد منتخب مصر للسيدات ضمن المنتخبات المتأهلة للبطولة.

وكان منتخب زامبيا قد حقق برونزية نسخة 2022 ويشارك للمرة الخامسة بينما يلعب منتخب مالاوي للمرة الأولى.

وجاءت قرعة أمم إفريقيا للسيدات كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - الجزائر - السنغال - كينيا.

المجموعة الثانية: جنوب إفريقيا - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - تنزانيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - زامبيا - مصر - مالاوي.

المجموعة الرابعة: غانا - الكاميرون - مالي - كاب فيردي.

ويشارك منتخب مصر بناء على دعوة قدمت لـ 4 منتخبات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ 16.

وانضمت منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار ومالي أيضا للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويشارك منتخب سيدات مصر في للمرة الثالثة تاريخيا والأولى منذ عام 2016.

