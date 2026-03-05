تأجيل مباراة في الدوري السعودي بسبب إلغاء رحلة طيران

أعلنت رابطة الدوري السعودي تأجيل مباراة الخلود والقادسية ضمن الجولة 25 من المسابقة بسبب إلغاء رحلة نادي القادسية المتجهة إلى القصيم.

وتم تأجيل المباراة ليومين، حسبما أعلنت الرابطة في بيانها الذي جاء على النحو التالي:

تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن إعادة جدولة مباراة الخلود والقادسية ضمن منافسات الجولة 25، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الخميس 5 مارس 2026، وذلك نظراً لإلغاء رحلة نادي القادسية المتجهة إلى القصيم.

وستُقام المباراة يوم السبت 7 مارس 2026 عند الساعة 10:00 مساءً.

وتؤكد الرابطة حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، واتخاذ ما يلزم لضمان سير المسابقة بما يحقق العدالة والتنظيم الأمثل.

وتأثرت حركة الطيران في أكثر من دولة بالشرق الأوسط بسبب الأحداث الجارية في المنطقة.

وتبلغ المسافة من الخبر التي يقع بها مقر نادي القادسية إلى منطقة القصيم نحو 600 كيلومتر تقريبا.