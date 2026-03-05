لأول مرة هذا الموسم.. هاري كين يغيب عن بايرن في الدوري الألماني

الخميس، 05 مارس 2026 - 15:58

كتب : FilGoal

هاري كين

سيغيب هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ عن أول مباراة له في الدوري الألماني هذا الموسم يوم الجمعة.

وذلك بعدما تم استبعاده من مباراة بايرن ميونيخ أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بسبب إصابة طفيفة في عضلة السمانة.

وقال فينسنت كومباني مدرب بايرن في تصريحات للصحفيين إن إصابة كين ليست خطيرة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون كين جاهزاً لمباراة أتالانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وشارك كين البالغ من العمر 32 عاما في جميع مباريات الدوري الـ24 خلال موسم 2025-2026.

ويتصدر الدولي الإنجليزي قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 30 هدفاً.

ويتصدر بايرن جدول الترتيب بفارق 11 نقطة بعد فوزه على صاحب المركز الثاني بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 يوم السبت.

وسجل كين هدفين في تلك المباراة ليرفع رصيده من الأهداف مع ناديه في جميع المسابقات هذا الموسم إلى 45 هدفاً.

هاري كين بايرن ميونيخ بوروسيا مونشنجلادباخ
