منافس بيراميدز - لاعب الجيش الملكي: حققنا انتصارا على الوداد.. ونرغب في حصد جميع الألقاب

يرى محمد ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي أن فريقه حقق انتصارا مستحقا على الوداد بالدوري المغربي.

وأوقف الجيش الملكي انتصارات الوداد المتتالية في مسابقة الدوري بعد الفوز في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بهدفين مقابل هدف.

وقال حريمات عبر موقع "العمق المغربي": "حققنا انتصارا مستحقا على الوداد. نحن نحمل قميص ثقيل وهو الجيش الملكي الذي يحظى بدعم جماهير كبيرة ترغب دوما في الانتصار".

وشدد حريمات "الوداد فريق كبير ويلعب كرة جميلة، وهذا لم يمنعنا من الانتصار. سنقول كلمتنا هذا الموسم الذي نرغب خلاله في تحقيق جميع الألقاب الممكنة".

وتغلب الجيش الملكي على الوداد بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل وليد صبار بالخطأ في مرماه الهدف الأول لفريق الجيش الملكي في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل حكيم زياش بطريقة رائعة في الدقيقة 28.

وخطف يوسف الفحلي نقاط المباراة بهدف فوز الجيش الملكي في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة جلوس رضا سليم لاعب الأهلي المعار على مقاعد بدلاء الجيش الملكي طوال اللقاء.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 25 نقطة من 11 مباراة بينما تجمد رصيد الوداد عند 26 نقطة في المركز الثاني بنفس عدد المباريات.

وكان قد تم تأجيل أكثر من 4 مباريات للرباعي المشارك في البطولات القارية.

ويحل الوداد ضيفا على اتحاد التواركة بعد منتصف ليل الأحد المقبل.

ويواجه فريق بيراميدز، الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

ويقع نهضة بركان في طريق بيراميدز حال تأهل الثنائي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب نهضة بركان أمام الهلال السوداني في ربع النهائي.