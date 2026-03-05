منافس بيراميدز - لاعب الجيش الملكي: حققنا انتصارا على الوداد.. ونرغب في حصد جميع الألقاب

الخميس، 05 مارس 2026 - 15:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش الملكي

يرى محمد ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي أن فريقه حقق انتصارا مستحقا على الوداد بالدوري المغربي.

وأوقف الجيش الملكي انتصارات الوداد المتتالية في مسابقة الدوري بعد الفوز في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بهدفين مقابل هدف.

وقال حريمات عبر موقع "العمق المغربي": "حققنا انتصارا مستحقا على الوداد. نحن نحمل قميص ثقيل وهو الجيش الملكي الذي يحظى بدعم جماهير كبيرة ترغب دوما في الانتصار".

أخبار متعلقة:
حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي منافس بيراميدز - رغم رائعة زياش.. الجيش الملكي يلحق بـ الوداد الهزيمة الأولى في الدوري مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا - أرتان يدير لقاء بيراميدز ضد الجيش الملكي تحكيميا

وشدد حريمات "الوداد فريق كبير ويلعب كرة جميلة، وهذا لم يمنعنا من الانتصار. سنقول كلمتنا هذا الموسم الذي نرغب خلاله في تحقيق جميع الألقاب الممكنة".

وتغلب الجيش الملكي على الوداد بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل وليد صبار بالخطأ في مرماه الهدف الأول لفريق الجيش الملكي في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل حكيم زياش بطريقة رائعة في الدقيقة 28.

وخطف يوسف الفحلي نقاط المباراة بهدف فوز الجيش الملكي في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة جلوس رضا سليم لاعب الأهلي المعار على مقاعد بدلاء الجيش الملكي طوال اللقاء.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 25 نقطة من 11 مباراة بينما تجمد رصيد الوداد عند 26 نقطة في المركز الثاني بنفس عدد المباريات.

وكان قد تم تأجيل أكثر من 4 مباريات للرباعي المشارك في البطولات القارية.

ويحل الوداد ضيفا على اتحاد التواركة بعد منتصف ليل الأحد المقبل.

ويواجه فريق بيراميدز، الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

ويقع نهضة بركان في طريق بيراميدز حال تأهل الثنائي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب نهضة بركان أمام الهلال السوداني في ربع النهائي.

دوري أبطال إفريقيا الجيش الملكي بيراميدز
نرشح لكم
محمود وفا حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري القسم الثاني - احتساب نادي سمنود مهزوما في 5 مباريات فيفا يمنع أمين عمر وعاشور من التحكيم لمنتخبات كأس العالم في توقف مارس حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي الترجي يعلن إخطاره بإقامة مواجهة الأهلي في مصر بدون جماهير السقا: مباراة الزمالك ستكون ممتعة.. وأفشة وجد ضالته في الاتحاد خبر في الجول - فيفا يغرم الزمالك بسبب يانيك فيريرا.. وخطوة من القلعة البيضاء
أخر الأخبار
شقيق سامي خضيرة يمثل تونس دوليا 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمود وفا حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 45 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: مبابي يبذل كل ما في وسعه من أجل اللحاق بمواجهة سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
إيقاف رئيس ضمك بسبب إساءات لفظية ساعة | سعودي في الجول
فوت ميركاتو: الركراكي يتجه لتدريب فريق أوروبي ساعة | الكرة الإفريقية
اتحاد الكرة: لم نتفاوض على نقل ودية مصر والسعودية من قطر حتى هذه اللحظة ساعة | منتخب مصر
كرة نسائية - بمشاركة مصر.. كاف يعلن الموعد الجديد لبطولة أمم إفريقيا للسيدات 2 ساعة | رياضة نسائية
تأجيل مباراة في الدوري السعودي بسبب إلغاء رحلة طيران 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 2 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524616/منافس-بيراميدز-لاعب-الجيش-الملكي-حققنا-انتصارا-على-الوداد-ونرغب-في-حصد-جميع-الألقاب