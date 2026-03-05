برشلونة يعتمد ترشيح لابورتا وفونت لرئاسة النادي.. واستبعاد سيريا
الخميس، 05 مارس 2026 - 15:02
كتب : FilGoal
يتنافس الثنائي جوان لابورتا، وفيكتور فونت على رئاسة برشلونة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.
وتقام انتخابات برشلونة يوم 15 مارس الجاري.
وأعلن نادي برشلونة رسميا اعتماد ترشيح جوان لابورتا وفيكتور فونت لمنصب رئيس النادي، بعد تجاوزهما الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات المعتمدة.
فيما خرج مارك سيريا من السباق لعدم تمكنه من جمع الحد الأدنى المطلوب وعددها 2,337 توقيعا.
وجاءت نتائج عملية التحقق من التوقيعات كالتالي:
جوان لابورتا (عضو رقم 9601)
التوقيعات المقدمة: 8,170
التوقيعات المعتمدة: 7,226
فيكتور فونت (عضو رقم 55406)
التوقيعات المقدمة: 5,144
التوقيعات المعتمدة: 4,440
مارك سيريا (عضو رقم 80941)
التوقيعات المقدمة: 2,845
التوقيعات المعتمدة: 2,247.
ويتولى جوان لابورتا رئاسة نادي برشلونة في الوقت الحالي ويبحث عن فترة رئاسية ثالثة للنادي الكتالوني.