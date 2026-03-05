برشلونة يعتمد ترشيح لابورتا وفونت لرئاسة النادي.. واستبعاد سيريا

يتنافس الثنائي جوان لابورتا، وفيكتور فونت على رئاسة برشلونة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وتقام انتخابات برشلونة يوم 15 مارس الجاري.

وأعلن نادي برشلونة رسميا اعتماد ترشيح جوان لابورتا وفيكتور فونت لمنصب رئيس النادي، بعد تجاوزهما الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات المعتمدة.

فيما خرج مارك سيريا من السباق لعدم تمكنه من جمع الحد الأدنى المطلوب وعددها 2,337 توقيعا.

وجاءت نتائج عملية التحقق من التوقيعات كالتالي:

جوان لابورتا (عضو رقم 9601)

التوقيعات المقدمة: 8,170

التوقيعات المعتمدة: 7,226

فيكتور فونت (عضو رقم 55406)

التوقيعات المقدمة: 5,144

التوقيعات المعتمدة: 4,440

مارك سيريا (عضو رقم 80941)

التوقيعات المقدمة: 2,845

التوقيعات المعتمدة: 2,247.

ويتولى جوان لابورتا رئاسة نادي برشلونة في الوقت الحالي ويبحث عن فترة رئاسية ثالثة للنادي الكتالوني.