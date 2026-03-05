الأكبر في إيران.. الهجوم الأمريكي يدمر استاد آزادي

الخميس، 05 مارس 2026 - 14:58

كتب : FilGoal

استاد آزادي - إيران

تلقى استاد آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران ضربة صاروخية تسببت في دمار الصالة المغطاة بشكل كامل.

وتأتي هذه الضربة ضمن تصعيد في القصف الجوي على العاصمة الإيرانية طهران من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وكشفت وكالة مُهر الإيرانية عن تدمير الصالة المغطاة التي تتسع لـ 12 ألف مشجعا بملعب آزادي الكبير.

وقع هذا الحادث اليوم الخميس، ودُمر أيضًا مجمع سكن تابع لاتحاد الدراجات، بالإضافة إلى المبنى الجديد للاتحاد.

كما تضررت نوافذ القاعات المحيطة، بما في ذلك مسبح مجمع آزادي.

ويعد ملعب آزادي هو أكبر ملعب في إيران وأحد أبرز الملاعب في الشرق الأوسط، ويتسع لنحو 78,000 متفرج.

وافتتح الملعب في 1971 واستخدم كمركز رياضي رئيسي، خاصة في مباريات كأس آسيا.

واستضاف الملعب نهائيات مهمة للمنتخب الإيراني وأندية محلية، إضافة إلى مباريات مهمة في البطولات القارية، وهو يعتبر رمزا رياضيا في إيران يمتد تاريخه لعقود.

إلى جانب الملعب الرئيسي، يضم مجمع آزادي مرافق رياضية متعددة مثل صالات داخلية ومراكز تدريب، وغالبا ما كان يستضيف نهائيات كرة القدم، ألعاب القوى، وحفلات رياضية وثقافية.

وتأتي التطورات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة البطولة، بينما تأهّل المنتخب الإيراني عبر تصفيات الاتحاد الآسيوي.

وجاء التصعيد بعد عملية عسكرية استهدفت مدنًا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بشأن الملف النووي.

ويستعد منتخب إيران لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، إذ تُقام مباراتان في لوس أنجلوس وأخرى في سياتل.

وكانت قرعة كأس العالم قد أُجريت في ديسمبر الماضي بمشاركة إيران، وسط تأكيدات من فيفا على استمرار التنسيق لضمان سلامة البطولة.

إيران استاد آزادي
