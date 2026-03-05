كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات
الخميس، 05 مارس 2026 - 14:47
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات.
وحسمت فرق الأهلي وسبورتنج والجزيرة والصيد والشمس ومصر للتأمين وهليوبوليس والبنك الأهلي تأهلها لربع النهائي.
وكشف الاتحاد المصري عن إقامة ربع النهائي يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري.
وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:
الأهلي × مصر للتأمين - صالة مركز شباب الجزيرة - 8:30 مساء.
الشمس × هليوبوليس - صالة نادي الشمس - 9 مساء.
سبورتنج × البنك الأهلي - صالة نادي سبورتنج - 9 مساء.
الجزيرة × الصيد - صالة مركز شباب الجزيرة - 10:30 مساء.
وكان الأهلي توج بلقب كأس مصر الموسم الماضي.
وحصد بالموسم الجاري الأهلي لقب دوري المرتبط وبطولة إفريقيا للأندية.
بينما توج سبورتنج بلقب كأس السوبر.
نرشح لكم
كرة سلة - رنيم الجداوي سجلت 33 نقطة.. سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على سموحة دوري NBA – تقرير: كيري سيحاول اقناع ليبرون جيمس بالانضمام إلى جولدن ستيت كرة سلة - الكشف عن قرعة منتخبي الرجال والسيدات بتصفيات 3×3 المؤهلة لكأس العالم كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا كرة سلة – منتخب مصر يخسر من أنجولا في ثاني مباريات تصفيات كأس العالم كرة سلة – عمرو مصيلحي: مصر قادرة على استضافة البطولات الكبرى أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرا للخسارة من مالي كرة سلة - منتخب مصر يخسر من مالي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2027