كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات

الخميس، 05 مارس 2026 - 14:47

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة سيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات.

وحسمت فرق الأهلي وسبورتنج والجزيرة والصيد والشمس ومصر للتأمين وهليوبوليس والبنك الأهلي تأهلها لربع النهائي.

وكشف الاتحاد المصري عن إقامة ربع النهائي يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري.

وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

الأهلي × مصر للتأمين - صالة مركز شباب الجزيرة - 8:30 مساء.

الشمس × هليوبوليس - صالة نادي الشمس - 9 مساء.

سبورتنج × البنك الأهلي - صالة نادي سبورتنج - 9 مساء.

الجزيرة × الصيد - صالة مركز شباب الجزيرة - 10:30 مساء.

وكان الأهلي توج بلقب كأس مصر الموسم الماضي.

وحصد بالموسم الجاري الأهلي لقب دوري المرتبط وبطولة إفريقيا للأندية.

بينما توج سبورتنج بلقب كأس السوبر.

