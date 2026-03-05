حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي

أعلن النادي الأهلي تفاصيل العقوبات التي تعرض لها بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يمنع حضور جماهير الأهلي مباراتين على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 60 ألف دولار.

وقال الأهلي إنه تلقى خطابا تضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهير الأهلي من المباريات الإفريقية خلال مباراتين قادمتين على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ.

كما جاء في القرار توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر، وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات.

وشدد الأهلي على أن الشئون القانونية بالنادي باتخاذ ما يلزم تجاه هذه القرارات.

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد كشف تفاصيل عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي ضمن ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com : "الأهلي تعرض لعقوبة باللعب مباراتين بدون جمهور، إحداهما مع إيقاف التنفيذ لمدة سنة، إضافة إلى غرامة قدرها 60 ألف دولار".

وأضاف "فيما تعرض نادي الجيش الملكي لغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار".

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في ربع النهائي، فيما يلعب الجيش الملكي ضد بيراميدز.

وكان الترجي قد أعلن تلقيه إخطارا رسميا بخوض مباراة الغياب ضد الأهلي على استاد القاهرة بدون جمهور.

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الترجي × الأهلي (ذهابا).. يوم الأحد 15 مارس في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي × الترجي (إيابا).. يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الجيش الملكي × بيراميدز (ذهابا).. يوم الجمعة 13 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

بيراميدز × الجيش الملكي (إيابا).. يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

نهضة بركان × الهلال (ذهابا).. يوم السبت 14 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

الهلال × نهضة بركان (إيابا).. يوم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

صنداونز × ستاد مالي (ذهابا).. يوم الجمعة 13 مارس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ستاد مالي × صنداونز (إيابا).. وم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.