جواو بيدرو: الهاتريك جاء في الوقت المناسب.. والطريق لا يزال طويلا

أعرب جواو بيدرو عن سعادته بانتصار فريقه تشيلسي على أستون فيلا وتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك".

وقاد جواو بيدرو مهاجم تشيلسي فريقه لفوز كبير على أستون فيلا برباعية مقابل هدف في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال جواو بيدرو لشبكة TNT Sports: "أعتقد أنها ليلة مميزة بالنسبة لي، كنت أنتظر هذه اللحظة الهاتريك جاء في الوقت المناسب، بعد الخسارة ضد أرسنال، أعتقد أننا أظهرنا لهم مدى رغبتنا في تحقيق أهدافنا".

وتابع "أعمل كثيرا لأكون جاهزا لهذه اللحظات ومعي لاعبين رائعين حولي، لذلك أحاول دائما أن أكون في المكان المناسب واليوم تمكنت من تسجيل ثلاثة أهداف".

وشدد جواو "الجميع يريد الفوز في كل مباراة، و بالمباراة الماضية ضد أرسنال كان بإمكاننا الفوز، واليوم أظهرنا مدى شعورنا بالإحباط من تلك الخسارة وحصلنا على ثلاث نقاط مهمة خارج الأرض".

وأضاف "طوال الموسم نحاول أن نكون متسقين، لكن فقدنا العديد من النقاط على أرضنا، والآن يجب أن نفكر في القادم ونبذل أقصى جهدنا في كل مباراة".

وواصل بيدرو "اليوم كان مميزا ولهذا السبب قمت برقصة صغيرة سامبا".

واختتم تصريحاته: "نركز على كل مباراة بمفردها ونسعى لتقديم أفضل أداء ممكن، فالطريق لا يزال طويلا".

وحقق تشيلسي الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك" ليرفع رصيده إلى النقطة 48 في المركز الخامس.

وتوقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 51 في المركز الرابع.