خلفا لفيليبي لويس.. البرتغالي جارديم مدربا لفلامنجو

أتم نادي فلامنجو البرازيلي إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لتولي تدريبه.

وتعاقد فلامنجو مع جارديم بعد رحيل فيليبي لويس عند تدريب الفريق في قرار مفاجئ من النادي البرازيلي.

وأعلن فلامنجو تعاقده بشكل رسمي مع جارديم حتى ديسمبر 2027.

وسبق لجارديم تدريب موناكو الفرنسي، وسبورتنج البرتغالي، والهلال السعودي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

وقرر فلامنجو إقالة فيليبي لويس المدير الفني للفريق رغم الفوز على مادوريرا 8-0.

ولم يكشف النادي في بيانه عن سبب إقالة المدرب البرازيلي، إلا أن فلامنجو قرر إقالة ديوجو ليناريس المعد البدني وإيفان بالانكو المدرب المساعد.

وتوج فيليبي لويس بـ 7 بطولات مع الفريقه منذ توليه المسؤولية في 2024.

ودرب لويس الفريق في 99 مباراة وفاز في 62 مباراة وتعادل 21 وخسر 16.

وسجل فريقه 182 هدفا واستقبلت شباكه 76 هدفا.

وخسر فلامنجو في السوبر المحلي أمام كورينثيانز بهدفين دون رد، وأيضا السوبر القاري من لانوس الأرجنتيني ذهابا وإيابا 4-2.