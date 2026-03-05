خلفا لفيليبي لويس.. البرتغالي جارديم مدربا لفلامنجو

الخميس، 05 مارس 2026 - 13:07

كتب : FilGoal

ليوناردو جارديم

أتم نادي فلامنجو البرازيلي إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لتولي تدريبه.

وتعاقد فلامنجو مع جارديم بعد رحيل فيليبي لويس عند تدريب الفريق في قرار مفاجئ من النادي البرازيلي.

وأعلن فلامنجو تعاقده بشكل رسمي مع جارديم حتى ديسمبر 2027.

أخبار متعلقة:
رغم فوزه 8-0.. فلامنجو يعلن إقالة فيليبي لويس تقرير: ماركوس ليوناردو يقترب من فلامنجو بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد في ظهور باكيتا.. كورينثيانز يتوج بـ كأس السوبر البرازيلي على حساب فلامنجو الأغلى في قارة أمريكا الجنوبية.. باكيتا يعود إلى فلامنجو من جديد

وسبق لجارديم تدريب موناكو الفرنسي، وسبورتنج البرتغالي، والهلال السعودي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

Image

وقرر فلامنجو إقالة فيليبي لويس المدير الفني للفريق رغم الفوز على مادوريرا 8-0.

ولم يكشف النادي في بيانه عن سبب إقالة المدرب البرازيلي، إلا أن فلامنجو قرر إقالة ديوجو ليناريس المعد البدني وإيفان بالانكو المدرب المساعد.

وتوج فيليبي لويس بـ 7 بطولات مع الفريقه منذ توليه المسؤولية في 2024.

ودرب لويس الفريق في 99 مباراة وفاز في 62 مباراة وتعادل 21 وخسر 16.

وسجل فريقه 182 هدفا واستقبلت شباكه 76 هدفا.

وخسر فلامنجو في السوبر المحلي أمام كورينثيانز بهدفين دون رد، وأيضا السوبر القاري من لانوس الأرجنتيني ذهابا وإيابا 4-2.

فيليبي لويس ليوناردو جارديم فلامنجو
نرشح لكم
يويفا ينفي دراسة ملاعب بديلة لنهائي فيناليسيما.. ويحدد موعد القرار النهائي تقرير: المغرب بين المرشحين لاستضافة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين رغم اقتراب الملحق العالمي.. منتخب العراق: لم نحصل على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن شبكة TyC : اجتماع حاسم بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لمناقشة مصير كأس فيناليسيما رغم فوزه 8-0.. فلامنجو يعلن إقالة فيليبي لويس دي لا فوينتي: نجري محادثات حاليا لإمكانية نقل مواجهة الأرجنتين من قطر يويفا يصدر بيانا حول موقف مباراة فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين تقرير: خمس مدن مرشحة لاستضافة مباراة كأس فيناليسيما بدلا من لوسيل
أخر الأخبار
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي 4 دقيقة | الكرة المصرية
خلفا لفيليبي لويس.. البرتغالي جارديم مدربا لفلامنجو 34 دقيقة | أمريكا
مؤتمر أربيلوا: خسارة خيتافي من الماضي وتركيزنا في 16 مباراة متبقية.. ودياز يحتاج فرصة أكبر 38 دقيقة | الدوري الإسباني
الترجي يعلن إخطاره بإقامة مواجهة الأهلي في مصر بدون جماهير 57 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: فيفا يرفض اقتراح زيادة عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بمنافسات كأس العالم ساعة | منتخب مصر
سبورت: الصعوبات المالية تجبر برشلونة على مدافع مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
يويفا ينفي دراسة ملاعب بديلة لنهائي فيناليسيما.. ويحدد موعد القرار النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
السقا: مباراة الزمالك ستكون ممتعة.. وأفشة وجد ضالته في الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524607/خلفا-لفيليبي-لويس-البرتغالي-جارديم-مدربا-لفلامنجو