مؤتمر أربيلوا: خسارة خيتافي من الماضي وتركيزنا في 16 مباراة متبقية.. ودياز يحتاج فرصة أكبر

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على التركيز في المتبقي من مباريات فريقه بمسابقة الدوري.

ويأتي ذلك قبل مواجهة سيلتا فيجو مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الدوري الإسباني، وعقب الخسارة أمام خيتافي الجولة الماضية.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي "ستكون مواجهة صعبة، ضد فريق رائع ومدرب يحقق نتائج ممتازة. سيلتا فيجو منظّم بشكل جيد ولديه ثقة بعد سلسلة انتصاراته، كل مباراة هناك أجواء رائعة عندما يزور ريال مدريد".

وبسؤاله عن انخفاض مستوى الفريق أجاب "خسارتنا في الدوري ليست سهلة، لكن كل تفكيرنا الآن في مباراة سيلتا فيجو، الماضي انتهى، وكل شيء يعتمد على المستوى والثقة اللي نقدمها".

وشدد "نتمنى الفوز غدًا الجمعة، باقي 16 مباراة وتفصلنا 4 نقاط عن القمة. سنستمر في القتال مادام الحساب الرياضي يسمح".

أما عن حالة كيليان مبابي فأوضح "أتحدث معه كل يوم ونعرف وضعه جيدًا. حالته تتحسن يوميًا، وكل شيء يسير بشكل إيجابي".

وتابع "كل شيء بشأن مبابي وجود بيلينجهام منظم من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، كانوا في لندن وباريس تحت إشراف النادي بالكامل".

واختتم أربيلوا تصريحاته "براهيم دياز يلعب أقل مما يستحق وأنا المسؤول عن ذلك، وسأحاول استغلال إمكانياته أكثر. ديفيد ألابا لن يكون جاهز، أما راؤول أسينسيو فقد يكون متاحًا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة.

ويبتعد ريال مدريد عن صدارة الدوري الإسباني بـ 4 نقاط عن برشلونة.