تقرير: فيفا يرفض اقتراح زيادة عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بمنافسات كأس العالم

الخميس، 05 مارس 2026 - 12:32

كتب : FilGoal

كأس العالم

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقترح زيادة قائمة كل منتخب مشارك في كأس العالم إلى 30 لاعبا.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو وفقا لمصادر مقربة من فيفا أن الاقتراح الذي كان مطروحا لزيادة عدد لاعبي كل منتخب في كأس العالم 2026 إلى 30 لاعب، لن يُطبق في النهاية.

أخبار متعلقة:
ترامب: انسحاب إيران من كأس العالم لا يهمني.. إنها على وشك الإنهيار حلم كأس العالم يضيع.. إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي استعدادا لكأس العالم.. منتخب الجزائر يواجه هولندا وديا منافس مصر – رئيس الاتحاد الإيراني يوضح حقيقة انسحاب منتخب بلاده من كأس العالم في أمريكا

وسيظل العدد 26 لاعب لكل منتخب كما كان مقررا.

وكانت الفكرة مطروحة بسبب توسع البطولة إلى 48 منتخب بدلا من 32، إضافة إلى صعوبة التنقل بين الدول الثلاث المستضيفة للنهائيات الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

وكان من المخطط أن تتبع الفيفا خطى يويفا، التي سمحت للمنتخبات باستدعاء 26 لاعبا في يورو 2024 بدلا من 23، لكن وفق آخر المستجدات، سيبقى كل مدرب، قادرا على اختيار 26 لاعبا فقط للمشاركة في البطولة التي تنطلق في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو، وتقام في 16 مدينة مختلفة.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

وسيلعب منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك - كوريا الجنوبية - جنوب إفريقيا - المسار الرابع لأوروبا (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - أيرلندا - التشيك)

المجموعة الثانية: كندا - سويسرا - قطر - المسار الأول لأوروبا (إيطاليا - ويلز - أيرلندا الشمالية - البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - أسكتلندا - هايتي

المجموعة الرابعة: أمريكا - أستراليا - باراجواي - المسار الثالث لأوروبا (تركيا - رومانيا - سلوفاكيا - كوسوفو)

المجموعة الخامسة: ألمانيا - الإكوادور - كوت ديفوار - كواراساو

المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - تونس - المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا - بولندا - السويد - ألبانيا)

المجموعة السابعة: بلجيكا - إيران - مصر- نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا - أوروجواي - السعودية - كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - النرويج - المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا - سورينام - العراق)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين - النمسا - الجزائر - الأردن

المجموعة الحادية عشر: البرتغال - كولومبيا - أوزباكستان - المسار الأول للملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية- جامايكا- نيو كاليدونيا)

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - بنما - غانا

منتخب مصر فيفا كأس العالم
نرشح لكم
أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية بمشاركة الزمالك والمصري.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا.. حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين ترامب: انسحاب إيران من كأس العالم لا يهمني.. إنها على وشك الإنهيار مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة مصر السعودية الودية قد تقام في القاهرة كريم أحمد: أحاول أن أتبع محمد صلاح.. وهذا هو الفارق بين الكرة المصرية والإنجليزية الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر
أخر الأخبار
فيفا يمنع أمين عمر وعاشور من التحكيم لمنتخبات كأس العالم في توقف مارس 3 دقيقة | الكرة المصرية
أوناي إيمري: تشيلسي قدّم مباراة رائعة.. ونمر بلحظة سيئة 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 50 دقيقة | الكرة المصرية
جواو بيدرو: الهاتريك جاء في الوقت المناسب.. والطريق لا يزال طويلا 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي ساعة | الكرة المصرية
خلفا لفيليبي لويس.. البرتغالي جارديم مدربا لفلامنجو ساعة | أمريكا
مؤتمر أربيلوا: خسارة خيتافي من الماضي وتركيزنا في 16 مباراة متبقية.. ودياز يحتاج فرصة أكبر ساعة | الدوري الإسباني
الترجي يعلن إخطاره بإقامة مواجهة الأهلي في مصر بدون جماهير ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524604/تقرير-فيفا-يرفض-اقتراح-زيادة-عدد-اللاعبين-في-قائمة-كل-منتخب-بمنافسات-كأس-العالم