تقرير: فيفا يرفض اقتراح زيادة عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بمنافسات كأس العالم

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقترح زيادة قائمة كل منتخب مشارك في كأس العالم إلى 30 لاعبا.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو وفقا لمصادر مقربة من فيفا أن الاقتراح الذي كان مطروحا لزيادة عدد لاعبي كل منتخب في كأس العالم 2026 إلى 30 لاعب، لن يُطبق في النهاية.

وسيظل العدد 26 لاعب لكل منتخب كما كان مقررا.

وكانت الفكرة مطروحة بسبب توسع البطولة إلى 48 منتخب بدلا من 32، إضافة إلى صعوبة التنقل بين الدول الثلاث المستضيفة للنهائيات الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

وكان من المخطط أن تتبع الفيفا خطى يويفا، التي سمحت للمنتخبات باستدعاء 26 لاعبا في يورو 2024 بدلا من 23، لكن وفق آخر المستجدات، سيبقى كل مدرب، قادرا على اختيار 26 لاعبا فقط للمشاركة في البطولة التي تنطلق في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو، وتقام في 16 مدينة مختلفة.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

وسيلعب منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك - كوريا الجنوبية - جنوب إفريقيا - المسار الرابع لأوروبا (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - أيرلندا - التشيك)

المجموعة الثانية: كندا - سويسرا - قطر - المسار الأول لأوروبا (إيطاليا - ويلز - أيرلندا الشمالية - البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - أسكتلندا - هايتي

المجموعة الرابعة: أمريكا - أستراليا - باراجواي - المسار الثالث لأوروبا (تركيا - رومانيا - سلوفاكيا - كوسوفو)

المجموعة الخامسة: ألمانيا - الإكوادور - كوت ديفوار - كواراساو

المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - تونس - المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا - بولندا - السويد - ألبانيا)

المجموعة السابعة: بلجيكا - إيران - مصر- نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا - أوروجواي - السعودية - كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - النرويج - المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا - سورينام - العراق)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين - النمسا - الجزائر - الأردن

المجموعة الحادية عشر: البرتغال - كولومبيا - أوزباكستان - المسار الأول للملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية- جامايكا- نيو كاليدونيا)

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - بنما - غانا