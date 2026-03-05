سبورت: الصعوبات المالية تجبر برشلونة على مدافع مانشستر سيتي

يحاول برشلونة تدعيم صفوفه خاصة خط الدفاع خلال الصيف المقبل ولكنه يواجه صعوبات مالية كبيرة.

ويدرس النادي الكتالوني الخيارات المتاحة لتدعيم دفاعه وفقا للظروف المالية للنادي.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة وضح ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي، على قائمة الانتقالات المختصرة في الصيف كفرصة محتملة لإبرام صفقة منخفضة التكلفة، نظرا للصعوبات المالية التي يواجهها النادي.

وأوضحت التقارير أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة متحمس لفكرة التعاقد مع المدافع الهولندي.

وباتت فرصة آكي في المشاركة مع مانشستر سيتي صعبة للغاية خاصة بعد انضمام مارك جيهي خلال الانتقالات الشتوية وظهوره بمستوى رائع مع فريق المدرب بيب جوارديولا، وهذا ما يحاول برشلونة استغلاله.

ويلعب آكي في مانشستر سيتي منذ صيف 2020 قادما من بورنموث.

المدافع صاحب الـ 31 عاما لعب 169 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 10 أهداف وصنع 3 آخرين.

وشارك آكي خلال الموسم الحالي مع مانشستر سيتي في 24 مباراة بجميع المسابقات.