يويفا ينفي دراسة ملاعب بديلة لنهائي فيناليسيما.. ويحدد موعد القرار النهائي

لا يزال مصير مواجهة نهائي كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين غامضا بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري.

وكانت تقارير أوروبية قد أشارت إلى اقتراب نقل المباراة ودراسة كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" لمكان آخر.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو بيان يويفا بنفي دراسة ملاعب بديلة لإقامة المباراة.

وأعلن يويفا أنه لا توجد دراسة لإقامة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين على ملاعب بديلة، واتخاذ القرار النهائي سيكون بنهاية الأسبوع المقبل.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع اللجنة المنظمة القطرية ويشيد بجهودهم الجبارة لضمان إقامة ونجاح المباراة المقرر لها 27 مارس على استاد لوسيل.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف النشاط وتأجيل كافة البطولات بدءا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

ويرغب الاتحادان الإسباني والأرجنتيني في إقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها لأنه لا توجد مواعيد بديلة بعد ذلك.

يذكر أن الدفعة الأولى من تذاكر مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026 المقرر إقامتها في ملعب لوسيل بقطر نفدت بالفعل.

وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

كما انطلقت عملية بيع تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر بقطر ضد إسبانيا والسعودية خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

