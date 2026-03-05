السقا: مباراة الزمالك ستكون ممتعة.. وأفشة وجد ضالته في الاتحاد

يرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري أن مباراة فريقه أمام الزمالك ستكون ممتعة من جانب الفريقين.

ويلعب الزمالك أمام الاتحاد مساء الجمعة ضمن الجولة 20 من بطولة الدوري.

وقال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للاتحاد السكندري عبر أون سبورت: "التعاقدات التي أبرمناها خلال فترة الانتقالات الشتوية قدمت إضافة كبيرة للفريق وظهرت بشكل واضح في الأداء والنتائج. جمهور الاتحاد السكندري كان له دور كبير في دعم الفريق، إلى جانب مساندة مجلس الإدارة. تامر مصطفى مدرب رائع، وعندما تهيأت له الأجواء المناسبة ظهر الفريق بشكل جيد".

وأضاف "الزمالك يشبه الاتحاد في حالته الفنية ويمر بفترة رائعة بعد تحقيق 7 انتصارات متتالية في الدوري. معتمد جمال مدرب طموح ويحظى بدعم جماهيري كبير، وجمهور الزمالك لعب دورا كبيرا خلال هذه المرحلة. الفريقان يمتلكان مفاتيح لعب مميزة، وأعتقد أن المباراة ستكون ممتعة وتليق باسم الناديين".

وتابع "نحتاج إلى إنهاء الدور الأول بشكل جيد والوصول للنقطة رقم 23، ولولا الظروف التي مر بها الفريق بداية الموسم، لكنا نطمح للتواجد ضمن أول 7 فرق في جدول الدوري".

وشدد "نسعى لبناء فريق جديد لنادي الاتحاد السكندري يستمر لمدة 4 سنوات. الجهاز الفني مستمر، ونؤمن أن الاستقرار الفني هو الطريق لتحقيق النجاح والتطوير".

وواصل "أفشة صنع حالة كبيرة في الإسكندرية ووجد ضالته مع الفريق، لكنه كان يحتاج إلى اللعب باستمرار، ووجود الجمهور أقنعه بالانضمام إلى الاتحاد".

وأتم تصريحاته "أفشة لم يتعرض للظلم، لكنه كان في حاجة لاتخاذ هذه الخطوة. من حسن حظنا أنه لم يكن يشارك كثيرا مع الأهلي، ووجوده ساعدنا في تدعيم الفريق. لم نفتح حتى الآن ملف استمراره، لكن بالتأكيد إذا رغب في البقاء فسيكون مكسبا كبيرا، ولم أكن أتخيل انسجامه بهذه السرعة".

وانضم افشة من الأهلي إلى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

ويختتم الاتحاد مشوار الدور الأول بمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة.

وكان الاتحاد قد فاز في 4 من آخر 5 مواجهات خاضهم بالدوري.

أما الزمالك فينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة.

ونجح الزمالك في تحقيق 7 انتصارات متتالية.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة الدور الثاني بين مجموعتي المنافسة على اللقب والمنافسة على الهبوط في منتصف مارس.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.