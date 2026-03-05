السقا: مباراة الزمالك ستكون ممتعة.. وأفشة وجد ضالته في الاتحاد

الخميس، 05 مارس 2026 - 12:00

كتب : FilGoal

محمد مجدي "أفشة" - الاتحاد السكندري

يرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري أن مباراة فريقه أمام الزمالك ستكون ممتعة من جانب الفريقين.

ويلعب الزمالك أمام الاتحاد مساء الجمعة ضمن الجولة 20 من بطولة الدوري.

وقال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للاتحاد السكندري عبر أون سبورت: "التعاقدات التي أبرمناها خلال فترة الانتقالات الشتوية قدمت إضافة كبيرة للفريق وظهرت بشكل واضح في الأداء والنتائج. جمهور الاتحاد السكندري كان له دور كبير في دعم الفريق، إلى جانب مساندة مجلس الإدارة. تامر مصطفى مدرب رائع، وعندما تهيأت له الأجواء المناسبة ظهر الفريق بشكل جيد".

أخبار متعلقة:
لدعم ومساندة الفريق أمام الزمالك.. الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل الجماهير خبر في الجول - فيفا يغرم الزمالك بسبب يانيك فيريرا.. وخطوة من القلعة البيضاء عمرو ناصر يتعافى من الإصابة ويشارك في جزء من تدريبات الزمالك مران الزمالك – انتظام عمر جابر وكايد.. ومعتمد جمال يصحح الأخطاء

وأضاف "الزمالك يشبه الاتحاد في حالته الفنية ويمر بفترة رائعة بعد تحقيق 7 انتصارات متتالية في الدوري. معتمد جمال مدرب طموح ويحظى بدعم جماهيري كبير، وجمهور الزمالك لعب دورا كبيرا خلال هذه المرحلة. الفريقان يمتلكان مفاتيح لعب مميزة، وأعتقد أن المباراة ستكون ممتعة وتليق باسم الناديين".

وتابع "نحتاج إلى إنهاء الدور الأول بشكل جيد والوصول للنقطة رقم 23، ولولا الظروف التي مر بها الفريق بداية الموسم، لكنا نطمح للتواجد ضمن أول 7 فرق في جدول الدوري".

وشدد "نسعى لبناء فريق جديد لنادي الاتحاد السكندري يستمر لمدة 4 سنوات. الجهاز الفني مستمر، ونؤمن أن الاستقرار الفني هو الطريق لتحقيق النجاح والتطوير".

وواصل "أفشة صنع حالة كبيرة في الإسكندرية ووجد ضالته مع الفريق، لكنه كان يحتاج إلى اللعب باستمرار، ووجود الجمهور أقنعه بالانضمام إلى الاتحاد".

وأتم تصريحاته "أفشة لم يتعرض للظلم، لكنه كان في حاجة لاتخاذ هذه الخطوة. من حسن حظنا أنه لم يكن يشارك كثيرا مع الأهلي، ووجوده ساعدنا في تدعيم الفريق. لم نفتح حتى الآن ملف استمراره، لكن بالتأكيد إذا رغب في البقاء فسيكون مكسبا كبيرا، ولم أكن أتخيل انسجامه بهذه السرعة".

وانضم افشة من الأهلي إلى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

ويختتم الاتحاد مشوار الدور الأول بمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة.

وكان الاتحاد قد فاز في 4 من آخر 5 مواجهات خاضهم بالدوري.

أما الزمالك فينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة.

ونجح الزمالك في تحقيق 7 انتصارات متتالية.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة الدور الثاني بين مجموعتي المنافسة على اللقب والمنافسة على الهبوط في منتصف مارس.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي الترجي يعلن إخطاره بإقامة مواجهة الأهلي في مصر بدون جماهير خبر في الجول - فيفا يغرم الزمالك بسبب يانيك فيريرا.. وخطوة من القلعة البيضاء مواعيد مباريات الخميس 5 مارس 2026.. المقاولون ضد الأهلي ضمن 4 مباريات في الدوري قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود "الرحلة مستمرة".. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر عمرو ناصر يتعافى من الإصابة ويشارك في جزء من تدريبات الزمالك في الجول يكشف غيابات الأهلي أمام المقاولون
أخر الأخبار
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي 9 دقيقة | الكرة المصرية
خلفا لفيليبي لويس.. البرتغالي جارديم مدربا لفلامنجو 40 دقيقة | أمريكا
مؤتمر أربيلوا: خسارة خيتافي من الماضي وتركيزنا في 16 مباراة متبقية.. ودياز يحتاج فرصة أكبر 44 دقيقة | الدوري الإسباني
الترجي يعلن إخطاره بإقامة مواجهة الأهلي في مصر بدون جماهير ساعة | الدوري المصري
تقرير: فيفا يرفض اقتراح زيادة عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بمنافسات كأس العالم ساعة | منتخب مصر
سبورت: الصعوبات المالية تجبر برشلونة على مدافع مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
يويفا ينفي دراسة ملاعب بديلة لنهائي فيناليسيما.. ويحدد موعد القرار النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
السقا: مباراة الزمالك ستكون ممتعة.. وأفشة وجد ضالته في الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524601/السقا-مباراة-الزمالك-ستكون-ممتعة-وأفشة-وجد-ضالته-في-الاتحاد