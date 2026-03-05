الدوري السعودي - إنزاجي يحسم مصير بنزيمة أمام النجمة

الخميس، 05 مارس 2026 - 11:01

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - الهلال

ينتظر كريم بنزيمة مهاجم الهلال حسم موقفه من المشاركة في مواجهة النجمة بالدوري السعودي.

ويلعب الهلال ضد النجمة مساء الجمعة ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن سيموني إنزاجي مدرب الهلال سيحدد اليوم الخميس الموقف النهائي لبنزيمة من المشاركة في مباراة النجمة بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الضامة.

وشارك بنزيمة في تدريبات الهلال مساء الأربعاء لكن موقفه من المشاركة أمام النجمة لم يحسم بعد.

ويضم النجمة بين صفوفه نبيل عماد قادما من الزمالك خلال الانتقالات الشتوية.

وغاب بنزيمة عن مباراتي الهلال ضد التعاون والشباب بعدما تعرض للإصابة أمام اتحاد جدة.

وانضم بنزيمة لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من اتحاد جدة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، بفارق أقل 3 نقاط عن النصر متصدر الترتيب، ونقطة عن الأهلي الوصيف.

بنزيمة الدوري السعودي الهلال السعودي
