خبر في الجول - فيفا يغرم الزمالك بسبب يانيك فيريرا.. وخطوة من القلعة البيضاء

الخميس، 05 مارس 2026 - 10:18

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا - الزمالك

تلقى نادي الزمالك خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بتغريم النادي 160 ألف دولار لصالح المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وتولى البلجيكي تدريب الزمالك في الصيف الماضي قبل أن تتم إقالته في شهر نوفمبر من العام الجاري.

وعلم FilGoal.com أن فيفا قرر تغريم الزمالك 160 ألف دولار لصالح البلجيكي يانيك فيريرا.

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت في وقت سابق لتسوية مع المدرب البلجيكي بالحصول على نصف مستحقاته فقط بدلا من تقاضي المتبقي من عقده.

لكن لم ينجح الزمالك في توفير أموال التسوية.

ويجدد الزمالك مساعيه خلال الأيام المقبلة لحل الأمر بشكل ودي مع فيريرا.

وقاد يانيك فيريرا نادي الزمالك خلال الفترة من يوليو 2025، ولمدة 4 أشهر فقط، قبل رحيله بسبب سوء النتائج.

وقاد فيريرا فريق الزمالك خلال 13 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 7 مباريات، وتعادل في 4، وتلقى هزيمتين.

وقرر الزمالك إقالة فيريرا بعد التعادل مع مضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

واستمر وقتها الزمالك بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي.

وحصد الزمالك 19 نقطة من 11 مباراة تحت قيادة فيريرا.

الزمالك الدوري المصري يانيك فيريرا
