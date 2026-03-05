مواعيد مباريات الخميس 5 مارس 2026.. المقاولون ضد الأهلي ضمن 4 مباريات في الدوري

الخميس، 05 مارس 2026 - 09:45

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - محمد هاني

يحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

الدوري المصري

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء على استاد المقاولون العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في نفس التوقيت ضمن منافسات نفس الجولة.

وتقام المباراة على استاد حرس الحدود بالمكس، ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق البنك الأهلي بنفس التوقيت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأخيرا يستضيف بتروجت فريق طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء على استاد بتروسبورت.

الدوري الإنجليزي

يستضيف توتنام فريق كريستال بالاس في ختام الجولة 29 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

