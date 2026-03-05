أوسولا: هدفي أمام مانشستر يونايتد جاء بعد تدريبات كثيرة

كشف ويليام أوسولا لاعب نيوكاسل أن هدفه أمام مانشستر يونايتد جاء بعد تدريبات كثيرة على تسجيل الكرة بهذه الطريقة.

وحقق نيوكاسل انتصارا ثمينا أمام مانشستر يونايتد 2-1 في الدقائق الأخيرة بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك.

وقال أوسولا في تصريحات لـ هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "تدربت على الهدف الذي أحرزته بالأمس خلال الحصة التدريبية، كان في ذهني شيء واحد فقط، والحمد لله سكنت الشباك، أعلم أنني قادر على مراوغة اللاعبين وصناعة الفارق في اللمسة الأخيرة".

OSULA'S MOMENT OF MAGIC WINS IT AT ST. JAMES' PARK! 🤩 pic.twitter.com/uGOjDkqX5r — Newcastle United (@NUFC) March 4, 2026

وواصل "الكرة التي أرسلت خلف الدفاع اختبرت سرعتي قليلا، لكنني وصلت إليها، وأنا سعيد بفاعليتي في إنهاء الهجمة".

وأتم "الأجواء صاخبة جدا في ملعب سانت جيمس بارك، إنه أفضل جمهور في العالم، هذا أمر مذهل".

GOAL! Individual brilliance from substitute William Osula 😮‍💨 The 10 men of Newcastle lead late on ⚫️⚪️#beINPL #NEWMUN #NUFC pic.twitter.com/MdbZz9MXM6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 4, 2026

وأوقف نيوكاسل نتائج مانشستر يونايتد الإيجابية بالفوز بنتيجة 2-1 في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي على ملعب سان جيمس بارك.

وسجل أنتوني جوردون وويليام أوسولا ثنائية نيوكاسل فيما سجل كاسيميرو هدف يونايتد الوحيد.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة لأول مرة منذ الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وهي الخسارة الأولى لمايكل كاريك في الدوري الإنجليزي مع يونايتد.

وظل يونايتد ثالثا رغم الخسارة برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

ورفع نيوكاسل رصيده لـ 39 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث عشر.

وللمرة الرابعة على التوالي يفوز نيوكاسل أمام أنصاره على يونايتد في الدوري الإنجليزي.