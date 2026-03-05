كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح بـ مارسيليا من ربع النهائي

أطاح تولوز بمستضيفه مارسيليا من ربع نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

وخسر مارسيليا ثاني ألقاب الموسم الجاري وكلاهما بركلات الترجيح بعد كأس السوبر الفرنسي ضد باريس سان جيرمان وكأس فرنسا ضد تولوز.

وسيكون الموسم الحالي صفريا لمارسيليا إذ لم تتبق أمامه سوى الدوري الفرنسي لكنه يبتعد عن باريس سان جيرمان المتصدر بـ 14 نقطة قبل 10 جولات على النهاية.

وللمرة الثانية هذا الموسم يودع حبيب باي من كأس فرنسا بعدما خسر من قبل مع رين في المرحلة الثامنة، ليصبح أول مدرب يودع كأس فرنسا مرتين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتقدم مارسيليا بهدف من ماسون جرينوود في الدقيقة 2 من ركلة جزاء.

وعدّل يان جبوهو النتيجة في الدقيقة 13، وأعاد إيجور بايشاو التقدم لمارسيليا في الدقيقة 56.

وبعد 4 دقائق سجل تشارلي كريسوول التعادل للضيوف.

وفي ركلات الترجيح أهدر إيثان نوانيري ركلة مارسيليا الخامسة ليودع الفريق الأولمبي بنتيجة 4-3.

وتأهل تولوز رفقة ستراسبورج ونيس وفي انتظار الفائز من مباراة لانس وليون والتي ستقام الخميس.