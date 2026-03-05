كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح بـ مارسيليا من ربع النهائي

الخميس، 05 مارس 2026 - 01:44

كتب : FilGoal

حبيب باي - مارسيليا

أطاح تولوز بمستضيفه مارسيليا من ربع نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

وخسر مارسيليا ثاني ألقاب الموسم الجاري وكلاهما بركلات الترجيح بعد كأس السوبر الفرنسي ضد باريس سان جيرمان وكأس فرنسا ضد تولوز.

وسيكون الموسم الحالي صفريا لمارسيليا إذ لم تتبق أمامه سوى الدوري الفرنسي لكنه يبتعد عن باريس سان جيرمان المتصدر بـ 14 نقطة قبل 10 جولات على النهاية.

أخبار متعلقة:
مارسيليا يستفيق بفوز قاتل على ليون ويشعل صراع مقعد دوري الأبطال زميل ميدو السابق.. مارسيليا يعلن حبيب باي مدربا للفريق فشل في الاختبار الأول.. مارسيليا يسقط أمام بريست بقيادة حبيب باي راديو مونت كارلو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع مدرب رين السابق

وللمرة الثانية هذا الموسم يودع حبيب باي من كأس فرنسا بعدما خسر من قبل مع رين في المرحلة الثامنة، ليصبح أول مدرب يودع كأس فرنسا مرتين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتقدم مارسيليا بهدف من ماسون جرينوود في الدقيقة 2 من ركلة جزاء.

وعدّل يان جبوهو النتيجة في الدقيقة 13، وأعاد إيجور بايشاو التقدم لمارسيليا في الدقيقة 56.

وبعد 4 دقائق سجل تشارلي كريسوول التعادل للضيوف.

وفي ركلات الترجيح أهدر إيثان نوانيري ركلة مارسيليا الخامسة ليودع الفريق الأولمبي بنتيجة 4-3.

وتأهل تولوز رفقة ستراسبورج ونيس وفي انتظار الفائز من مباراة لانس وليون والتي ستقام الخميس.

مارسيليا تولوز كأس فرنسا
نرشح لكم
أوسولا: هدفي أمام مانشستر يونايتد جاء بعد تدريبات كثيرة كأس إيطاليا - أتالانتا يخطف تعادلا من لاتسيو في ذهاب نصف النهائي كاكا: مودريتش سيحدث الفارق بديربي ميلان دي بروين وأنجويسا ينتظمان في تدريبات نابولي تمهيدا للعودة أمام تورينو كاريك: لسنا سعداء بالنتيجة.. ونيوكاسل استحق الفوز أرتيتا يتجاهل حديث مدرب برايتون ويؤكد أحقية انتصار أرسنال ريال سوسيداد يكرر انتصاره على بلباو ويتأهل لمواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي الكأس نيوكاسل يوقف سلسلة مانشستر يونايتد الإيجابية بهدف أوسولا القاتل
أخر الأخبار
أوسولا: هدفي أمام مانشستر يونايتد جاء بعد تدريبات كثيرة 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح بـ مارسيليا من ربع النهائي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس إيطاليا - أتالانتا يخطف تعادلا من لاتسيو في ذهاب نصف النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
كاكا: مودريتش سيحدث الفارق بديربي ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
دي بروين وأنجويسا ينتظمان في تدريبات نابولي تمهيدا للعودة أمام تورينو ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
كاريك: لسنا سعداء بالنتيجة.. ونيوكاسل استحق الفوز ساعة | الدوري الإنجليزي
"الرحلة مستمرة".. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524589/كأس-فرنسا-حبيب-باي-يودع-مجددا-تولوز-يطيح-بـ-مارسيليا-من-ربع-النهائي