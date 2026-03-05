كأس إيطاليا - أتالانتا يخطف تعادلا من لاتسيو في ذهاب نصف النهائي

خطف أتالانتا تعادلا مثيرا مع لاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بنتيجة 2-2 على ملعب الأولمبيكو معقل لاتسيو.

وسيقام الإياب يوم 22 أبريل المقبل على ملعب جيويس معقل أتالانتا.

وفي الدقيقة 40 منعت العارضة تسديدة على الطائر من دافيدي زاباكوستا.

وفي الدقيقة 46 انفرد ديلي باشيرو وسجل كرة من فوق الحارس (لوب) متقدما للاتسيو بعد بينية من جوستاف إيساكسن.

وتابع ماريو باشاليتش كرة تصدى لها الحارس بعد تسديدة سامارديتش لتصبح النتيجة 1-1 في الدقيقة 51.

واستغل بولاي ديا خطأ باشاليتش في الدقيقة 87 وسجل هدف تقدم نسور العاصمة.

وجاء رد أتالانتا سريعا بتصويبة أرضية قوية سكنت الشباك في الدقيقة 88.

وكان لقاء الذهاب بين إنتر وكومو قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويحمل بولونيا لقب كأس إيطاليا عن الموسم الماضي بعدما فاز على ميلان بهدف دون رد آنذاك.