قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويغيب مصطفى فتحي عن قائمة بيراميدز لمباراة حرس الحدود.

ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود، في التاسعة والنصف من مساء الخميس، على استاد حرس الحدود بالمكس بالإسكندرية في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري.

ويمتلك بيراميدز 37 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، والأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي.

الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق.

الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.