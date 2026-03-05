"الرحلة مستمرة".. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر

الخميس، 05 مارس 2026 - 01:03

كتب : FilGoal

علي ماهر

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تمديد تعاقد علي ماهر مدرب الفريق.

وكان علي ماهر ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وكشف نادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي "الرحلة مستمرة إلى موسم 2026 - 2027".

وتولى علي ماهر قيادة سيراميكا كليوباترا في فبراير 2025 الماضي.

وقاد علي ماهر فريق سيراميكا كليوباترا في 40 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز في 22 مباراة منهم.

بينما تعادل سيراميكا تحت قيادة علي ماهر في 5 مباريات وخسر 13 مرة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويسعى سيراميكا كليوباترا لحجز مقعده في بطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل.

وكان سيراميكا كليوباترا وصل ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك.

ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش يوم 13 مارس الجاري.

الدوري المصري علي ماهر سيراميكا كليوباترا
