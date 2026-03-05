ريال سوسيداد يكرر انتصاره على بلباو ويتأهل لمواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي الكأس

كرر ريال سوسيداد انتصاره على أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان ريال سوسيداد قد تغلب على بلباو في ذهاب نصف النهائي بنفس النتيجة.

وبذلك يتأهل ريال سوسيداد لمواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل ميكيل أويارزابال هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ويقام نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 18 أبريل المقبل على ملعب لا كارتوخا بإشبيلية.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.

وتوج ريال سوسيداد بلقب كأس الملك مرتين آخرها عام 2020.

وكان تواجه أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد هذا الموسم في الدور الأول من الدوري الإسباني وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.