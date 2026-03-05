عمرو ناصر يتعافى من الإصابة ويشارك في جزء من تدريبات الزمالك

الخميس، 05 مارس 2026 - 00:21

كتب : FilGoal

الزمالك - عمرو ناصر

شارك عمرو ناصر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من التدريبات، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية.

عمرو ناصر

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستضيف الزمالك فريق الاتحاد السكندري مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

وتماثل عمرو ناصر للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية.

أخبار متعلقة:
عقوبات الجولة 20 - غرامة على الزمالك وإنذار مدرب بيراميدز.. وإيقاف علاء عبد العال مران الزمالك – انتظام عمر جابر وكايد.. ومعتمد جمال يصحح الأخطاء لدعم ومساندة الفريق أمام الزمالك.. الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل الجماهير بمشاركة الزمالك والمصري.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية

وكان قد شهد مران الزمالك عودة عمر جابر وأدم كايد للانتظام في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وخاض عمرو ناصر 12 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

ولعب ناصر ست مباريات مع الزمالك في مسابقة الدوري.

وكانت آخر مباراة خاضها عمرو ناصر في الدوري المصري مع الزمالك في 30 أكتوبر الماضي.

الزمالك الدوري المصري عمرو ناصر
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود "الرحلة مستمرة".. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر في الجول يكشف غيابات الأهلي أمام المقاولون قائمة الأهلي – استمرار استبعاد كامويش.. وغياب هاني أمام المقاولون محافظ الإسماعيلية يجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين في الإسماعيلي قبل مواجهة المصر مران الزمالك – انتظام عمر جابر وكايد.. ومعتمد جمال يصحح الأخطاء الأهلي: الجزار يتعافى من إصابته.. وشكري يبدأ الجري حول الملعب العشري لـ في الجول: أخوض مهمة انتحارية مع فاركو.. ولا أريد الحديث عن الإسماعيلي
أخر الأخبار
أوسولا: هدفي أمام مانشستر يونايتد جاء بعد تدريبات كثيرة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح بـ مارسيليا من ربع النهائي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إيطاليا - أتالانتا يخطف تعادلا من لاتسيو في ذهاب نصف النهائي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كاكا: مودريتش سيحدث الفارق بديربي ميلان 4 ساعة | الكرة الأوروبية
دي بروين وأنجويسا ينتظمان في تدريبات نابولي تمهيدا للعودة أمام تورينو 4 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود 4 ساعة | الكرة المصرية
كاريك: لسنا سعداء بالنتيجة.. ونيوكاسل استحق الفوز 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
"الرحلة مستمرة".. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524581/عمرو-ناصر-يتعافى-من-الإصابة-ويشارك-في-جزء-من-تدريبات-الزمالك