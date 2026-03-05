عمرو ناصر يتعافى من الإصابة ويشارك في جزء من تدريبات الزمالك

شارك عمرو ناصر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من التدريبات، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية.

ويستضيف الزمالك فريق الاتحاد السكندري مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

وتماثل عمرو ناصر للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية.

وكان قد شهد مران الزمالك عودة عمر جابر وأدم كايد للانتظام في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وخاض عمرو ناصر 12 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

ولعب ناصر ست مباريات مع الزمالك في مسابقة الدوري.

وكانت آخر مباراة خاضها عمرو ناصر في الدوري المصري مع الزمالك في 30 أكتوبر الماضي.