في الجول يكشف غيابات الأهلي أمام المقاولون

يدخل الأهلي مباراة المقاولون العرب في الدوري بقائمة بها عدة غيابات لأسباب مختلفة.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون.

ويكشف لكم FilGoal.com أسباب غيابات الأهلي أمام المقاولون العرب:

محمد شكري – إصابة

ياسين مرعي – إصابة

عمرو الجزار – عدم جاهزية

يلسين كامويش – استبعاد فني

حمزة علاء – استبعاد فني

محمد هاني - راحة

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد أحمد "سيحا"

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – يوسف بلعمري – هادي رياض – أحمد عيد – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – أليو ديانج – مروان عطية – أشرف بنشرقي – زيزو – كوكا

خط الهجوم: تريزيجيه – محمد شريف – مروان عثمان – حسين الشحات – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بينما يأتي المقاولون في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.