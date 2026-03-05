في الجول يكشف غيابات الأهلي أمام المقاولون

الخميس، 05 مارس 2026 - 00:19

كتب : FilGoal

مران الأهلي - محمد هاني

يدخل الأهلي مباراة المقاولون العرب في الدوري بقائمة بها عدة غيابات لأسباب مختلفة.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون.

ويكشف لكم FilGoal.com أسباب غيابات الأهلي أمام المقاولون العرب:

أخبار متعلقة:
قائمة الأهلي – استمرار استبعاد كامويش.. وغياب هاني أمام المقاولون الأهلي: الجزار يتعافى من إصابته.. وشكري يبدأ الجري حول الملعب

محمد شكري – إصابة

ياسين مرعي – إصابة

عمرو الجزار – عدم جاهزية

يلسين كامويش – استبعاد فني

حمزة علاء – استبعاد فني

محمد هاني - راحة

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد أحمد "سيحا"

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – يوسف بلعمري – هادي رياض – أحمد عيد – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – أليو ديانج – مروان عطية – أشرف بنشرقي – زيزو – كوكا

خط الهجوم: تريزيجيه – محمد شريف – مروان عثمان – حسين الشحات – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بينما يأتي المقاولون في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.

الأهلي الدوري المصري محمد هاني
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود "الرحلة مستمرة".. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر عمرو ناصر يتعافى من الإصابة ويشارك في جزء من تدريبات الزمالك قائمة الأهلي – استمرار استبعاد كامويش.. وغياب هاني أمام المقاولون محافظ الإسماعيلية يجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين في الإسماعيلي قبل مواجهة المصر مران الزمالك – انتظام عمر جابر وكايد.. ومعتمد جمال يصحح الأخطاء الأهلي: الجزار يتعافى من إصابته.. وشكري يبدأ الجري حول الملعب العشري لـ في الجول: أخوض مهمة انتحارية مع فاركو.. ولا أريد الحديث عن الإسماعيلي
أخر الأخبار
أوسولا: هدفي أمام مانشستر يونايتد جاء بعد تدريبات كثيرة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح بـ مارسيليا من ربع النهائي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إيطاليا - أتالانتا يخطف تعادلا من لاتسيو في ذهاب نصف النهائي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كاكا: مودريتش سيحدث الفارق بديربي ميلان 4 ساعة | الكرة الأوروبية
دي بروين وأنجويسا ينتظمان في تدريبات نابولي تمهيدا للعودة أمام تورينو 4 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود 4 ساعة | الكرة المصرية
كاريك: لسنا سعداء بالنتيجة.. ونيوكاسل استحق الفوز 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
"الرحلة مستمرة".. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524580/في-الجول-يكشف-غيابات-الأهلي-أمام-المقاولون