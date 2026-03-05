تقرير إيطالي: بيريز مهتم بالتعاقد مع أليجري ليقود ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ ميلان الإيطالي بات أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد مع نهاية موسم 2025-2026، في ظل الغموض المحيط بمستقبل المدرب الحالي.

وكان ألفارو أربيلوا تولى المسؤولية في يناير خلفًا لـ تشابي ألونسو، لكن من غير المرجح تثبيته بشكل دائم، خاصة بعد تراجع النتائج مؤخرًا، إذ خسر الفريق أربع مباريات من أصل 12 تحت قيادته، كان آخرها السقوط 1-0 أمام خيتافي، ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول الليجا بفارق أربع نقاط خلف برشلونة.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يفضل التعاقد مع مدرب صاحب خبرة كبيرة لقيادة الفريق خلال مرحلة انتقالية، ويضع أليجري ضمن الخيارات المطروحة بقوة.

أليجري، البالغ 58 عامًا، بدأ مسيرته التدريبية عام 2003، ويقود ميلان حاليًا في فترته الثانية، بعدما سبق له تحقيق لقب الدوري الإيطالي مع الروسونيري، إضافة إلى خمسة ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

ويحتل ميلان حاليًا المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط خلف إنتر وأربع نقاط أمام نابولي.

ورغم أن عقد أليجري يمتد حتى صيف 2027، فإن إمكانية رحيله هذا الصيف تبقى قائمة حال تحرك ريال مدريد رسميًا لضمه.

من جانبه، شدد أربيلوا على أن الفريق لن يستسلم في سباق الليجا، قائلًا: "يتبقى 36 نقطة، وهدفنا هو القتال من أجل الفوز بها جميعًا. هذا ريال مدريد ولا أحد هنا سيرفع الراية البيضاء. الفارق أربع نقاط ونؤمن بقدرتنا على تعويضه".

وأضاف: "أرى أننا نملك مجموعة رائعة من اللاعبين، وسنستعيد عناصر مهمة قريبًا. علينا الاستمرار في التطور. أمام خيتافي كنا نستحق تسجيل أهداف أكثر، لكنهم سجلوا هدفًا رائعًا ولم نستغل فرصنا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري، قبل استقبال مانشستر سيتي في "سانتياجو برنابيو" في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في اختبار قد يكون حاسمًا لمستقبل الجهاز الفني.

