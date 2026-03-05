بنزيمة يعود لتدريبات الهلال استعدادا لمواجهة النجمة

الخميس، 05 مارس 2026 - 00:04

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - الهلال

شارك كريم بنزيمة لاعب الهلال السعودي في تدريبات الفريق استعداد لمواجهة النجمة الجمعة المقبل.

وعاد بنزيمة من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن مباراة فريقه أمام التعاون والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وأعلن نادي الهلال إنهاء بنزيمة لبرنامجه العلاجي وجاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة، بعد إصابته في العضلة الضامة.

وانضم اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية للهلال في الانتقالات الشتوية قادما من اتحاد جدة.

وخاض بنزيمة مع الهلال 3 مباريات مسجلا 3 أهداف وصنع هدفا.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة مبتعدا عن النصر متصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط.

