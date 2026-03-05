بنزيمة يعود لتدريبات الهلال استعدادا لمواجهة النجمة

شارك كريم بنزيمة لاعب الهلال السعودي في تدريبات الفريق استعداد لمواجهة النجمة الجمعة المقبل.

وعاد بنزيمة من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن مباراة فريقه أمام التعاون والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وأعلن نادي الهلال إنهاء بنزيمة لبرنامجه العلاجي وجاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة، بعد إصابته في العضلة الضامة.

"كريم" يشارك بالتدريبات الجماعية 💙🤩 pic.twitter.com/fZb4ZpJr4v — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 4, 2026

وانضم اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية للهلال في الانتقالات الشتوية قادما من اتحاد جدة.

وخاض بنزيمة مع الهلال 3 مباريات مسجلا 3 أهداف وصنع هدفا.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة مبتعدا عن النصر متصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط.