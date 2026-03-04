أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 23:52

كتب : FilGoal

مصطفى أبو زهرة

شدد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة المصري على طرح كل الحلول من أجل خوض المباراة الودية بين منتخبي مصر والسعودية في توقف مارس الجاري.

ولا زال مصير مباراتي منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا مجهولا في ظل توقف النشاط الرياضي في قطر حيث ستقام المواجهتين بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وقال عضو اتحاد الكرة لصحيفة "الرياضية" السعودية: "كل الحلول المتعلقة بلعب المواجهة الودية بين مصر والسعودية مطروحة، والرغبة كبيرة بإذن الله للعبها أي كانت الظروف، حتى لو تغير مكانها".

وسبق أن صرّح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "لم يتم إخطارنا بشكل رسمي حتى الآن بإلغاء معسكر منتخب مصر في قطر خلال شهر مارس الجاري، والذي يشمل مواجهتي السعودية وإسبانيا وديا".

وشدد "الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر جاهز لأي ظرف في المرحلة المقبل استعدادا لكأس العالم 2026".

وذكرت جريدة الرياضية السعودية سابقا أن المنتخب السعودي قد يواجه نظيره المصري وديا في القاهرة بدلا من قطر يوم 26 مارس الجاري في حالة استمرار الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويخوض الأخضر في الدوحة مباراتين وديتين أمام نظيريه المصري في 26 مارس والصربي في 30 من الشهر ذاته.

ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس.

وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

وتتصدر مباراة كأس الفيناليسما 2026 برنامج المهرجان، حيث تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 مارس.

ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا، بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد مصر والأرجنتين، ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتيه ضد إسبانيا وقطر. ويلعب منتخب السعودية ضد مصر وصربيا.

