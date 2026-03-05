في مباراته الـ300.. ساكا يقود أرسنال للفوز أمام برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي

حقق أرسنال انتصارا ثمينا أمام برايتون بهدف مقابل لا شيء في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي في لقاء أقيم أميكس ستيديوم.

وسجل ساكا هدف انتصار أرسنال الوحيد في المباراة رقم 300 له بقميص أرسنال.

ونجح أرسنال في تحقيق الانتصار في 10 مباريات الموسم الحالي بفارق هدف واحد.

ووصل لـ14 مباراة بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ولم ينهزم أرسنال في آخر 12 مباراة خارج أرضه في جميع البطولات.

ووسع أرسنال الفارق بينه وبين مانشستر سيتي لـ7 نقاط بعدما تعادل سيتي أمام نوتنجهام فورست بـ2-2، حيث وصل أرسنال لـ67 نقطة وأصبح رصيد مانشستر سيتي 60 نقطة مع مباراة اضافية لصالح أرسنال خاضها أمام والفرهامبتون وانتهت بالتعادل 2-2 بسبب خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهجمة خطيرة لصالح برايتون عن طريق كارلوس باليبا لاعب برايتون أنقذها جابرييل ماجالايش مدافع أرسنال من أمام المرمى في الدقيقة الثالثة.

وجاء رد أرسنال سريعا في الدقيقة 9 بهدف عن طريق بوكايو ساكا من تسديدة من خارج الـ 18 ارتطمت بقدم الدفاع ثم غالطت الحارس وسكنت الشباك ليتقدم أرسنال مبكرا في نتيجة المباراة.

video:1

وأنقذ جابرييل ماجاليس فريقه من جديد في الدقيقة 12 بعد فرصة خطيرة من كارو ميتوما كادت أن تأتي بهدف التعادل لأصحاب الأرض.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف مقابل لا شيء.

ومع بداية الشوط الثاني أنقذ دافيد رايا حارس أرسنال مرمى فريقه في فرصتين محققتين لبرايتون محافظا على نظافة شباكه.

وتألق رايا من جديد في الدقيقة 63 منقذا أرسنال من رأسية جورجينيو روتر مهاجم برايتون ويحافظ على تقدم أرسنال.

لتنتهي المباراة بتحقيق أرسنال انتصارا ثمينا أمام برايتون في الدوري الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة 67 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعادل بنفس الوقت أمام نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدفين.