في مباراته الـ300.. ساكا يقود أرسنال للفوز أمام برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي

الخميس، 05 مارس 2026 - 00:05

كتب : عبد الرحمن شريف

بوكايو ساكا

حقق أرسنال انتصارا ثمينا أمام برايتون بهدف مقابل لا شيء في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي في لقاء أقيم أميكس ستيديوم.

وسجل ساكا هدف انتصار أرسنال الوحيد في المباراة رقم 300 له بقميص أرسنال.

ونجح أرسنال في تحقيق الانتصار في 10 مباريات الموسم الحالي بفارق هدف واحد.

أخبار متعلقة:
انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون(0)-(1) أرسنال.. تعزيز الصدارة تشكيل أرسنال - تبديل وحيد من أرتيتا أمام برايتون.. وساكا يخوض المباراة رقم 300 جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة أرسنال يقهر تشيلسي في صراع الركنيات

ووصل لـ14 مباراة بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ولم ينهزم أرسنال في آخر 12 مباراة خارج أرضه في جميع البطولات.

ووسع أرسنال الفارق بينه وبين مانشستر سيتي لـ7 نقاط بعدما تعادل سيتي أمام نوتنجهام فورست بـ2-2، حيث وصل أرسنال لـ67 نقطة وأصبح رصيد مانشستر سيتي 60 نقطة مع مباراة اضافية لصالح أرسنال خاضها أمام والفرهامبتون وانتهت بالتعادل 2-2 بسبب خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهجمة خطيرة لصالح برايتون عن طريق كارلوس باليبا لاعب برايتون أنقذها جابرييل ماجالايش مدافع أرسنال من أمام المرمى في الدقيقة الثالثة.

وجاء رد أرسنال سريعا في الدقيقة 9 بهدف عن طريق بوكايو ساكا من تسديدة من خارج الـ 18 ارتطمت بقدم الدفاع ثم غالطت الحارس وسكنت الشباك ليتقدم أرسنال مبكرا في نتيجة المباراة.

وأنقذ جابرييل ماجاليس فريقه من جديد في الدقيقة 12 بعد فرصة خطيرة من كارو ميتوما كادت أن تأتي بهدف التعادل لأصحاب الأرض.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف مقابل لا شيء.

ومع بداية الشوط الثاني أنقذ دافيد رايا حارس أرسنال مرمى فريقه في فرصتين محققتين لبرايتون محافظا على نظافة شباكه.

وتألق رايا من جديد في الدقيقة 63 منقذا أرسنال من رأسية جورجينيو روتر مهاجم برايتون ويحافظ على تقدم أرسنال.

لتنتهي المباراة بتحقيق أرسنال انتصارا ثمينا أمام برايتون في الدوري الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة 67 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعادل بنفس الوقت أمام نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدفين.

أرسنال ساكا برايتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن تقرير إيطالي: بيريز مهتم بالتعاقد مع أليجري ليقود ريال مدريد تقرير: منافسة إيطالية ثنائية لمحاولة ضم أليسون من ليفربول تقرير: حارس لانس مطلوب في توتنام الموسم المقبل ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد لمصلحة أرسنال.. نوتنجهام يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي بتعادل مثير "هاتريك" جواو بيدرو يقود تشيلسي لهزيمة أستون فيلا برباعية فابريجاس يدافع عن باستوني: يجب حمايته فهو لاعب ذكي وسيتخطى ذلك الأمر
أخر الأخبار
مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في مباراته الـ300.. ساكا يقود أرسنال للفوز أمام برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنزيمة يعود لتدريبات الهلال استعدادا لمواجهة النجمة 12 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير إيطالي: بيريز مهتم بالتعاقد مع أليجري ليقود ريال مدريد 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: منافسة إيطالية ثنائية لمحاولة ضم أليسون من ليفربول 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية 25 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: حارس لانس مطلوب في توتنام الموسم المقبل 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524572/في-مباراته-الـ300-ساكا-يقود-أرسنال-للفوز-أمام-برايتون-ويوسع-الفارق-مع-مانشستر-سيتي