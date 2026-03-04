إيقاف لاعب الغرافة 6 أشهر بسبب "الاعتداء البدني على حكم"

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 23:31

كتب : FilGoal

سيف الدين فضل الله

أصدرت لجنة الانضباط للدوري القطري قرارها بإيقاف سيف الدين فضل الله لاعب الغرافة لمدة 6 أشهر.

وجاء ذلك بسبب "بسبب الاعتداء البدني على حكم مباراة نادي الغرافة والريان في الجولة 17".

وتقرر إيقاف اللاعب في الفترة من 27 فبراير 2026 وحتى 27 أغسطس 2026، بالإضافة لتغريمه 50 ألف ريال قطري.

وتعرض الحكم لاعتداء من لاعب الغرافة في الدقيقة 90+12 خلال مواجهة الريان، ثم أشهر البطاقة الحمراء للاعب.

ويحتل الغرافة المركز الثاني في ترتيب الدوري القطري برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن السد المتصدر.

وسبق أن أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف النشاط وتأجيل كافة البطولات بدءا من الأول من مارس

ويأتي ذلك بعد الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وجاء التصعيد بعد عملية عسكرية استهدفت مدنًا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بشأن الملف النووي.

وتسبب ذلك في استهداف إيران عدد من العواصم العربية الآسيوية بسبب الحرب الراهنة.

وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

