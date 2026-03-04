قائمة الأهلي – استمرار استبعاد كامويش.. وغياب هاني أمام المقاولون

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 23:23

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

يستمر غياب يليسن كامويش مهاجم الأهلي عن قائمة فريقه أمام المقاولون العرب.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون.

وخرج محمد هاني أيضا من قائمة الأهلي للمباراة، ويعوضه كل من كريم فؤاد وأحمد عيد.

أخبار متعلقة:
الأهلي: الجزار يتعافى من إصابته.. وشكري يبدأ الجري حول الملعب أحد الحلول الهامة.. الترجي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الأهلي للمرة الثانية.. الغازي حكما لمباراة المقاولون والأهلي

ويستمر أيضا غياب عمرو الجزار عن الأهلي بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية لأول مرة اليوم الأربعاء.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد أحمد "سيحا"

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – يوسف بلعمري – هادي رياض – أحمد عيد – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – أليو ديانج – مروان عطية – أشرف بنشرقي – زيزو – كوكا

خط الهجوم: تريزيجيه – محمد شريف – مروان عثمان – حسين الشحات – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بينما يأتي المقاولون في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.

الأهلي الدوري المصري المقاولون العرب محمد هاني
نرشح لكم
"الرحلة مستمرة".. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر عمرو ناصر يتعافى من الإصابة ويشارك في جزء من تدريبات الزمالك في الجول يكشف غيابات الأهلي أمام المقاولون محافظ الإسماعيلية يجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين في الإسماعيلي قبل مواجهة المصر مران الزمالك – انتظام عمر جابر وكايد.. ومعتمد جمال يصحح الأخطاء الأهلي: الجزار يتعافى من إصابته.. وشكري يبدأ الجري حول الملعب العشري لـ في الجول: أخوض مهمة انتحارية مع فاركو.. ولا أريد الحديث عن الإسماعيلي لدعم ومساندة الفريق أمام الزمالك.. الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل الجماهير
أخر الأخبار
كاريك: لسنا سعداء بالنتيجة.. ونيوكاسل استحق الفوز 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"الرحلة مستمرة".. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر 9 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا يتجاهل حديث مدرب برايتون ويؤكد أحقية انتصار أرسنال 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريال سوسيداد يكرر انتصاره على بلباو ويتأهل لمواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي الكأس 35 دقيقة | الدوري الإسباني
نيوكاسل يوقف سلسلة مانشستر يونايتد الإيجابية بهدف أوسولا القاتل 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمرو ناصر يتعافى من الإصابة ويشارك في جزء من تدريبات الزمالك 51 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف غيابات الأهلي أمام المقاولون 53 دقيقة | الدوري المصري
مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524568/قائمة-الأهلي-استمرار-استبعاد-كامويش-وغياب-هاني-أمام-المقاولون