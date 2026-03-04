قائمة الأهلي – استمرار استبعاد كامويش.. وغياب هاني أمام المقاولون

يستمر غياب يليسن كامويش مهاجم الأهلي عن قائمة فريقه أمام المقاولون العرب.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون.

وخرج محمد هاني أيضا من قائمة الأهلي للمباراة، ويعوضه كل من كريم فؤاد وأحمد عيد.

ويستمر أيضا غياب عمرو الجزار عن الأهلي بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية لأول مرة اليوم الأربعاء.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد أحمد "سيحا"

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – يوسف بلعمري – هادي رياض – أحمد عيد – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – أليو ديانج – مروان عطية – أشرف بنشرقي – زيزو – كوكا

خط الهجوم: تريزيجيه – محمد شريف – مروان عثمان – حسين الشحات – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بينما يأتي المقاولون في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.