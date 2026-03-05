كاكا: مودريتش سيحدث الفارق بديربي ميلان

الخميس، 05 مارس 2026 - 01:13

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ميلان

كشف ريكاردو كاكا لاعب ميلان السابق أن لوكا مودريتش لاعب الميلان سيحدث الفارق في ديربي ميلان الأحد المقبل بالدوري الإيطالي.

وقال ريكاردو كاكا في تصريحات لصحيفة لاجازيتا الإيطالية نقلتها صحيفة "آس الإسبانية": "بفضل خبرته ومهارته، سيحدث الفارق في ديربي ميلان الأحد المقبل، ونظرا لأهميته الحالية للفريق، أعتقد أنه قادر على الاستمرار لعامين أو ثلاثة أعوام أخرى".

وواصل "لوكا يقاتل دائما، ويتمتع بطاقة وشخصية قوية، إسهامه في ميلان مهم جدا سواء في المباريات أو التدريبات، وأعتقد أن وجوده مفيد لكرة القدم الإيطالية ككل".

وأتم "لوكا مودريتش يمتلك قوة لا يستهان بها، لعبت معه في مدريد وأعرف عقليته جيدا، إنه لاعب مذهل، لا يزال يملك شغفا كبيرا لكي يلعب كرة القدم، ويحفز زملاءه على تقديم أفضل ما لديهم".

وانضم لوكا مودريتش لـ ميلان في الصيف الماضي قادما من ريال مدريد.

وخاض مع ميلان 29 مباراة مسجلا هدفين وصنع 3 آخرين.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 وبفارق 10 نقاط من إنتر المتصدر.

