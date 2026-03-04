محافظ الإسماعيلية يجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين في الإسماعيلي قبل مواجهة المصر

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 23:09

كتب : عمرو نبيل

محافظ الإسماعيلية مع الإسماعيلي

اجتمع اللواء أركان حرب السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية مع الجهاز الفني واللاعبين لفريق كرة القدم قبل مواجهة المصري.

وحرص محافظ الإسماعيلية على زيارة النادي الإسماعيلي لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة المصري في الدوري، والاجتماع مع لجنة إدارة النادي برئاسة محمد رائف.

كما عقد محافظ الإسماعيلية جلسة مع خالد جلال المدير الفني الجديد للدراويش الذي تولى المهمة بعد رحيل طارق العشري.

وأكد المحافظ على الدعم الكامل من المحافظة للنادي الإٍسماعيلي من أجل تخطي المرحلة الصعبة الحالية له في الدوري، وطالب اللاعبين ببذل المزيد من الجهد.

أعلن نادي الإسماعيلي يوم الثلاثاء تعيين خالد جلال كمدير فني جديد للفريق.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق رحيل طارق العشري بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري المصري.

وكان FilGoal.com قد كشف قبل ساعات أن الإسماعيلي توصل لاتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق خلفا لطارق العشري.

وأعلنت اللجنة المعينة لإدارة نادي الإسماعيلي عن تشكيل جهاز الكرة الجديد والذي جاء على النحو التالي:

علي غيط - نائب رئيس اللجنة والمشرف العام على كرة القدم.

حسني عبد ربه - مدير رياضي لقطاع الكرة (متطوعا دون مقابل).

خالد جلال - مدير فني.

وائل كوندي - مدرب عام.

أحمد فكري الصغير - مدرب عام.

عبد الله الشحات - مدرب.

إسلام كاظم - مدرب مساعد.

خالد متولي - مدرب حراس مرمى.

وتعد التجربة الأخيرة لخالد جلال داخل مصر مع فاركو في موسم 2023-2024.

وتولى خالد جلال تدريب التحدي الليبي في الموسم الماضي.

وأوضح النادي أن رحيل العشري جاء بالتراضي بين الطرفين بعدما تقدم باستقالته.

وقاد العشري فريق الإسماعيلي في 5 مباريات خسر 4 وتعادل في 1.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 19 مباراة.

ويختتم الإسماعيلي المرحلة الأولى من الدوري المصري بلقاء المصري في دربي المتوسط يوم 6 مارس المقبل.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في آخر 6 جولات.

وبدأ الدراويش الموسم بقيادة ميلود حمدي الذي رحل بعد مرور 15 جولة.

وسينافس الإسماعيلي في المرحلة الثانية من الدوري المصري على البقاء وسط الكبار للموسم المقبل.

الإسماعيلي الدوري المصري
