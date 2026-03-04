مران الزمالك – انتظام عمر جابر وكايد.. ومعتمد جمال يصحح الأخطاء

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني عن أهمية المباراة المقبلة وضرورة تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة المسابقة.

وأثنى معتمد جمال على الجهد المبذول من الجميع في الفترة الأخيرة، وأكد على ثقته في قدرات اللاعبين لمواصلة الانتصارات.

وشرح المدير الفني العديد من الجوانب الفنية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

وشهد مران الزمالك عودة عمر جابر وأدم كايد للانتظام في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.