الأهلي: الجزار يتعافى من إصابته.. وشكري يبدأ الجري حول الملعب

تعافى عمرو الجزار مدافع فريق الأهلي من الإصابة التي لحقت، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب.

الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون في تمام التاسعة والنصف مساء الخميس، في الجولة الـ 21 من الدوري، على استاد المقاولون العرب.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي "عمرو الجزار تعافى من الإصابة في العضلة الضامة وانتظم في المران الجماعي بشكل طبيعي".

وتابع "محمد شكري بدأ الجري حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي والتدريبي للتخلص من إصابته بكدمة في وجه القدم".

وكان الأهلي استعاد الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد سيد "زيزو" خلال مواجهة زد بالجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

فيما يحل المقاولون في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.

وينفرد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة.

ويتم اللجوء لفارق الأهداف في حسابات الدور الأول، بينما اللجوء للمواجهات المباشرة عند الدور الثاني والمرحلة الختامية.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة الدور الثاني بين مجموعتي المنافسة على اللقب والمنافسة على الهبوط في منتصف مارس.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

