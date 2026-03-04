فابريجاس يدافع عن باستوني: يجب حمايته فهو لاعب ذكي وسيتخطى ذلك الأمر

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 22:55

كتب : FilGoal

أليساندرو باستوني

دافع سيسك فابريجاس المدير الفني لـ كومو الإيطالي عن أليساندرو باستوني لاعب إنتر الإيطالي.

وتعرض المدافع الإيطالي لصافرات استهجان من الجماهير في مباراتي ليتشي وكومو.

ويأتي ذلك بعد إدعائه تعرضه للعرقلة أمام بيير كالولو لاعب يوفنتوس والذي تسبب في حصول الأخير على بطاقة صفراء ثانية ثم حمراء في كلاسيكو الكرة الإيطالية.

القرار جعل المجلس الدولي لكرة القدم IFAB يغير بروتكول البطاقة الصفراء الثانية بدءا من كأس العالم 2026، إذ سيمكن للحكم أن يعود لتقنية الفيديو في حالة إشهار بطاقة صفراء ثانية.

وقال سيسك فابريجاس في المؤتمر الصحفي: "لا أعرفه، لكن أعتقد أنه رجل رائع ولاعب كبير".

وأضاف "سيكون القائد المستقبلي لمنتخب إيطاليا وهو لاعب مرجعي ويجب حمايته، ربما أخطأ في يوم، وهذا يحدث للاعبين، وهذا حدث معي أيضا، ارتكبت خطأً في سان سيرو".

وأتم "اعتذرت وعليك المُضي قدما، هو لاعب ذكي وسيتخطى ذلك الأمر".

MILAN, ITALY - JANUARY 14: Alessandro Bastoni of FC Internazionale Milano controls the ball whilst under pressure from Santiago Pierotti of US Lecce during the Serie A match between FC Internazionale and US Lecce at Giuseppe Meazza Stadium on January 14, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن باستوني وزوجته تعرضوا للإهانات والتهديدات عبر حساب اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بسبب واقعة الطرد.

ووفقا للصحيفة، فإن المدافع الإيطالي أغلق التعليقات بسبب هذه التهديدات والإهانات.

وفاز إنتر على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي إيطاليا، خلال الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي سيسك فابريجاس أليساندرو باستوني
