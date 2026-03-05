دي بروين وأنجويسا ينتظمان في تدريبات نابولي تمهيدا للعودة أمام تورينو

الخميس، 05 مارس 2026 - 01:13

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - نابولي

انتظم كيفين دي بروين لاعب نابولي وأندري أنجويسا في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة تورينو بالدوري الإيطالي.

وشارك أنجويسا في التدريبات الجماعية كاملة بعد غياب 4 أشهر عن الفريق بسبب الإصابة ومن المنتظر أن يتواجد في قائمة الفريق للمباراة المقبلة.

وينتظر أنطونيو كونتي مدرب نابولي حالة دي بروين في التدريبات المقبلة، حيث سيحدد ما إذا كان قادرا على التواجد أمام تورينو أم سيتم تأجيل عودته لمباراة ليتشي.

وتعرض النجم البلجيكي لإصابة قوية في 25 أكتوبر الماضي خلال مواجهة إنتر، بعدما سجل ركلة جزاء التقدم، قبل أن يتعرض لتمزق شديد في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، ما استدعى خضوعه لجراحة.

وخاض اللاعب فترة تأهيل طويلة في بلجيكا، قبل أن يعود إلى نابولي الأسبوع الماضي، ليبدأ اليوم العمل مع بقية المجموعة تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وأكد كونتي عقب الفوز على فيرونا أن الحالة البدنية للاعب أفضل مما كان متوقعا، في إشارة إلى التزام دي بروين ببرنامجه العلاجي ورغبته في العودة سريعا.

ويمثل عودة دي بروين دفعة قوية للفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم، خاصة مع اشتعال المنافسة على المقاعد الأوروبية.

وكان اللاعب قد انضم إلى نابولي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي.

وشارك دي بروين في 11 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين قبل تعرضه لإصابة قوية في الفخذ.

