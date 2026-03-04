كالتشيو ميركاتو: ميلان يفكر في بيع فوفانا لضم أندري

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 22:39

كتب : FilGoal

يوسف فوفانا - ميلان

يفتح انضمام البرازيلي أندري لصفوف ميلان بدءا من الموسم المقبل الباب لرحيل يوسف فوفانا لاعب وسط الروسونيري.

يوسف فوفانا

النادي : ميلان

ميلان

وأشارت تقارير في الأيام الماضية إلى أن ميلان أتم اتفاقه مع كورينثيانز لضم أندري لويز مقابل 17 مليون يورو.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن النادي البرازيلي يحاول رفع قيمة بيع لاعبه لتصل لـ 25 مليون يورو بعدما رفض المدرب دوريفال جونيور بيع لاعبه.

ورغم أن ميلان لم يتمم الصفقة حتى الآن إلا أنه وفقا لنفس الموقع فربما يرحل يوسف فوفانا في الصيف لفتح الباب للبرازيلي للانضمام.

CorSport: Youssouf Fofana is the engine in AC Milan's midfield

ويمتلك ميلان في خط وسطه كل من فوفانا ولوكا مودريتش وأدريان رابيو وروبن لوفتس تشك وصامويلي ريتشي وأردون ياشاري، وهو ما يعني أن الفرنسي سيكون المرشح الأول للرحيل حينها.

وكان جالاتاسراي التركي من بين أبرز المهتمين بضم لاعب وسط منتخب فرنسا في يناير الماضي، وربما تتحرك أندية إنجليزية لضمه الصيف المقبل.

وأتم التقرير إلى أن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لا يفضل التخلي عن لاعبه المخضرم من أجل تجربة لاعب شاب، رغم تراجع مستوى فوفانا هذا الموسم.

صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان الموسم الماضي ومنذ ذلك الحين سجل هدفين وصنع 12 في 77 مباراة بجميع المسابقات وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

يوسف فوفانا ميلان كورينثيانز الدوري الإيطالي أندري
