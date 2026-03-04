كرة سلة - رنيم الجداوي سجلت 33 نقطة.. سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على سموحة

واصل فريق سيدات الأهلي انتصاراته في مسابقة الدوري بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 13 جولة من مرحلة المجموعات.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على سموحة بنتيجة 76-59 في ختام الجولة 13.

وكان فريق سموحة قد تقدم في الفترة الأولى بنتيجة 28-22 قبل أن يستفيق الأهلي بعد ذلك.

ونجحت رنيم الجداوي لاعبة الأهلي في تسجيل 33 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط.

وحققت رنيم "الدابل دابل" بعد عمل 11 متابعة ناجحة.

وجمع الأهلي 26 نقطة بالعلامة الكاملة بمرحلة المجموعات من دوري السيدات.

ويواصل فريق سبورتنج مشواره بتحقيق 12 انتصارا وهزيمة ليجمع 25 نقطة في المركز الثاني.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.