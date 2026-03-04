كرة سلة - رنيم الجداوي سجلت 33 نقطة.. سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على سموحة

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 22:30

كتب : محمد سمير

رنيم الجداوي - الأهلي ضد مصر للتأمين - سيدات كرة سلة

واصل فريق سيدات الأهلي انتصاراته في مسابقة الدوري بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 13 جولة من مرحلة المجموعات.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على سموحة بنتيجة 76-59 في ختام الجولة 13.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الكشف عن قرعة منتخبي الرجال والسيدات بتصفيات 3×3 المؤهلة لكأس العالم كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا كرة سلة – منتخب مصر يخسر من أنجولا في ثاني مباريات تصفيات كأس العالم كرة سلة – عمرو مصيلحي: مصر قادرة على استضافة البطولات الكبرى

وكان فريق سموحة قد تقدم في الفترة الأولى بنتيجة 28-22 قبل أن يستفيق الأهلي بعد ذلك.

ونجحت رنيم الجداوي لاعبة الأهلي في تسجيل 33 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط.

وحققت رنيم "الدابل دابل" بعد عمل 11 متابعة ناجحة.

وجمع الأهلي 26 نقطة بالعلامة الكاملة بمرحلة المجموعات من دوري السيدات.

ويواصل فريق سبورتنج مشواره بتحقيق 12 انتصارا وهزيمة ليجمع 25 نقطة في المركز الثاني.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

الأهلي كرة سلة سيدات الأهلي رنيم الجداوي
نرشح لكم
الكرة النسائية - تعديل مواعيد مباريات الدوري بعد تأجيل أمم إفريقيا للسيدات كرة طائرة - الكشف عن مواعيد كأس مصر للسيدات حتى النهائي مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل أمم إفريقيا للسيدات لآجل غير مسمى كرة طائرة - الختام 30 مارس.. الكشف عن جدول الدور النهائي من دوري السيدات اسكواش - وادي دجلة يتوج بدوري الرجال والسيدات بالعلامة الكاملة كرة طائرة - سداسي متأهل إلى الدور النهائي من دوري السيدات.. ونظام المسابقة كرة سلة - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد 11 جولة.. وانتصار سبورتنج كرة طائرة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للسيدات.. ومواجهة نارية مرتقبة
أخر الأخبار
أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية 2 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: حارس لانس مطلوب في توتنام الموسم المقبل 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لمصلحة أرسنال.. نوتنجهام يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي بتعادل مثير 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"هاتريك" جواو بيدرو يقود تشيلسي لهزيمة أستون فيلا برباعية 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيقاف لاعب الغرافة 6 أشهر بسبب "الاعتداء البدني على حكم" 23 دقيقة | الوطن العربي
قائمة الأهلي – استمرار استبعاد كامويش.. وغياب هاني أمام المقاولون 31 دقيقة | الدوري المصري
محافظ الإسماعيلية يجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين في الإسماعيلي قبل مواجهة المصر 46 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524560/كرة-سلة-رنيم-الجداوي-سجلت-33-نقطة-سيدات-الأهلي-بالعلامة-الكاملة-بعد-الفوز-على-سموحة